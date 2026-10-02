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Video&Foto Incendiu puternic la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Spații de cazare pentru cei ce nu se pot întoarce în apartamente

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Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook
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Un incendiu a izbucnit, vineri seară, la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava. Locatarii care nu reușiseră să iasă singuri din clădire au fost evacuați de pompieri, iar autoritățile au pregătit spații de cazare pentru persoanele care nu se vor putea întoarce în locuințe.

Pompierii militari au intervenit pentru stingerea incendiului atât cu autospeciale de lucru la înălțime, cât și cu echipaje care au acționat direct în podul blocului.

În paralel cu operațiunea de stingere, salvatorii au verificat apartamentele și au evacuat persoanele care nu reușiseră să iasă din clădire înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

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„Concomitent cu misiunea de stingere, salvatorii au verificat apartamentele și au evacuat toate persoanele rămase în bloc (care nu s-au autoevacuat până la sosirea militarilor)”, a transmis ISU Suceava.

Ulterior, pompierii au anunțat că incendiul a fost localizat și că nu mai există riscul ca flăcările să se extindă.

„În urma incendiului izbucnit în această seară la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava, pompierii militari continuă intervenția pentru îndepărtarea efectelor negative produse de incendiu și pentru lichidarea eventualelor focare ascunse. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul este localizat, fără pericol de propagare”, a precizat ISU Suceava.

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Prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, a dispus luarea măsurilor necesare pentru relocarea locatarilor în cazul în care aceștia nu vor putea reveni temporar în locuințe.

Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, au fost puse la dispoziție 14 locuri la Liceul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Suceava, precum și 10 camere în regim hotelier pentru cazarea persoanelor afectate.

Autoritățile monitorizează în continuare situația, iar alte măsuri vor fi luate în funcție de rezultatele evaluării imobilului.

Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook
Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook
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Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook | Poza 1 din 4
Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook
Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook | Poza 2 din 4
Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook
Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook | Poza 3 din 4
Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Instituția Prefectului - județul Suceava﻿/ Facebook
Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Primăria Municipiului Suceava/ Facebook | Poza 4 din 4
Incendiu la un bloc din Suceava: locatarii au fost evacuați. Foto: Primăria Municipiului Suceava/ Facebook
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Editor : Ș.A.

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