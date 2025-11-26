Live TV

Incendiu la un depozit de muniţie din Dâmbovița. 25 de persoane au fost evacuate

Data publicării:
pompieri romani
Foto: IGSU

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineaţă, la un depozit de muniţie din localitatea Mija, din judeţul Dâmbofiţa. 25 de persoane au fost evacuate.

„Detaşamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informaţii ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniţie. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul era lichidat, iar în acest moment se înregistrează doar degajări de fum. Se acţionează pentru ventilarea spaţiilor afectate. Au fost evacuate 25 de persoane”, a anunţat ISU Dâmboviţa, citat de News.ro.

Până în prezent nu au fost identificate victime.

Conform ISU, la faţa locului sunt mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moreni, precum şi 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de descarcerare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte.

