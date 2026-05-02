Incendiu la un depozit ecologic de deşeuri din Iași. Populaţia, sfătuită să evite expunerea prelungită la fum

incendiu la un depozit de desuri din iasi
Foto: ISU Iași

Pompierii din Iaşi intervin și sâmbătă pentru stingerea incendiului izbucnit la un depozit ecologic de deşeuri din localitatea Ţuţora. Ei spun că intervenţia va fi de durată, având în vedere specificul materialelor combustibile şi suprafaţa afectată. Cetăţenii au fost sfătuiţi să evite expunerea prelungită la fumul degajat.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi au anunţat, sâmbătă, că pompierii continuă intervenţia pentru stingerea incendiului izbucnit în urmă cu câteva zile la depozitul ecologic de deşeuri din localitatea Ţuţora.

La locul evenimentului acţionează trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două autospeciale pentru transport apă, încadrate cu 15 pompieri militari, care intervin pentru limitarea propagării incendiului şi reducerea degajărilor de fum.

„Intervenţia este una de durată, având în vedere specificul materialelor combustibile şi suprafaţa afectată, acţiunile fiind concentrate pe stingerea în profunzime şi monitorizarea permanentă a zonei pentru prevenirea reaprinderii”, au transmis pompierii, potrivit News.ro.

Ei recomandă populaţiei să evite expunerea prelungită la fumul degajat, să închidă ferestrele locuinţelor, să respecte recomandările autorităţilor şi să evite deplasările nejustificate în zonă, dar şi să nu utilizeze focul deschis în apropierea depozitelor de deşeuri sau a zonelor cu risc ridicat de incendiu.

