Incendiu la un restaurant şi trei spaţii comerciale din Sectorul 2. Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc vecin

Şapte persoane au fost evacuate, duminică dimineaţă, dintr-un bloc de pe şoseaua Colentina din Sectorul 2 al Capitalei, după ce un incendiu a izbucnit la un restaurant şi trei spaţii comerciale din vecinătate, afectând o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi.

O persoană a avut nevoie de asistenţă medicală la faţa locului din cauza unui atac de panică, însă nu s-au înregistrat alte victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări masive de fum, fapt ce a determinat evacuarea preventivă a locatarilor din imobilul de locuinţe colective alăturat.

„Incendiul s-a manifestat la nivelul unui restaurant şi a trei spaţii comerciale de dimensiuni mici. A fost afectată în total o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi”, au precizat reprezentanţii ISUBIF, potrivit Agerpres.

Pentru stingerea flăcărilor şi limitarea proporţiilor dezastrului, ISUBIF a mobilizat o forţă semnificativă de intervenţie, formată din 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.

Pompierii au reuşit să lichideze incendiul, iar cauzele izbucnirii focului urmează să fie stabilite în cadrul unei anchete.

Editor : B.P.