Data publicării:
incendiu tulcea
Misiunea de lichidare a incendiului este în desfășurare. Foto: Captură video Digi24

Un incendiu uriaș a cuprins miercuri dimineața, 3 decembrie, un uscător de cereale din Enisala, județul Tulcea. Ard 10 tone de semințe de floarea-soarelui, iar pompierii se luptă cu flăcările.

„În acest moment patru echipaje de pompieri intervin cu trei autospeciale de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim ajutor SMURD pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un uscător de cereale în localitatea Enisala din judeţul Tulcea”, a transmis miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

Conform sursei citate, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul unui utilaj de uscare a semințelor de floarea-soarelui. În acesta erau stocate circa 10 tone de cereale.

La fața locului se află și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sarichioi cu o autospecială de stingere și o cisternă de apă ce aparține operatorului economic.

Nu au fost înregistrate victime, iar misiunea de lichidare a incendiului este în desfășurare.

