Un incendiu de amploare a izbucnit lângă rafinăria Lukoil din Ploiești. Arde un depozit de 1.000 de metri pătrați. Oamenii din zonă au primit mesaj RO-Alert.

ACTUALIZARE 12.15 Incendiul a fost localizat și nu mai există risc de extindere. Acum, pompierii lucrează la stingerea flăcărilor, anunță ISU Prahova.

ACTUALIZARE 11.45. Arde un depozit de diluanți, potrivit reprezentanților ISU Prahova.

„Colegii noștri acționează cu nouă autospeciale de stingere, cu o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autocisternă și două ambulanțe SMURD pentru gestionarea acestei situații. Pentru protecția populației din zonă, dat fiind faptul că sunt înregistrate degajări masive de fum, a fost transmis un mesaj RO-Alert prin care populația a fost avertizată și informată implicit cu privire la acest incendiu. Din fericire, nu sunt înregistrate victime. Din câte am înțeles până în acest moment, în incinta depozitului se aflau trei lucrători care sunt în afara oricărui pericol”, a spus la Digi24 Andreia Ursachi, purtătoare de cuvânt a ISU Prahova.

Ea a spus că există pericol de explozie, în condițiile în care în depozit sunt substanțe chimice.

„Colegii noștri acționează în aceste momente defensiv, pentru a nu se pune nici pe ei înșiși în pericol, însă sunt profesioniști și gestionează cu calm această intervenție, astfel încât să o ducem la bun sfârșit cu succes”, a adăugat ea.

„Din fericire, fumul nu merge spre oraș, spre zona locuită. Așadar, cel mai bine este ca populația, așa cum i-am sfătuit și prin mesajul RO-Alert, să închidă ferestrele, să evite deplasările în zonă. Oricum, zona a fost balizată de către poliție, de către jandarmi. Îi avem cu noi aici pe colegii noștri și situația este sub control în acest moment”, a mai spus Ursachi.

Știrea inițială: Pompierii încă nu au reușit să intre în depozit, sting flăcările de la distanță. Nu se știe exact ce se află în hala respectivă.

Din primele informații, a fost afectată o suprafață de 1.000 de metri pătrați.

Acest depozit este peste drum de rafinăria Lukoil.

Salvatorii încearcă să stingă flăcările, astfel încât focul să nu se extindă pe o suprafață mult mai mare.

Totodată, a fost emis și un mesaj RO-Alert prin care a fost avertizată populația.Circulaţia pe strada Mihai Bravu din Ploieşti a fost blocată din cauza incendiului.

Editor : Monica Bonea