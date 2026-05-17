Video Incendiu puternic în București: focul a cuprins mai multe imobile, suprafață afectată de 800 mp. A fost emis RO-Alert

Data publicării:
Incendiu în București. Foto: ISUBIF

Pompierii au intervenit duminică noaptea pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai multe imobile din Sectorul 5 al Capitalei.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe imobile alipite, pe strada Pereni, sectorul 5, Bucureşti. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul mai multor imobile alipite, pe o suprafaţă de aproximativ 150 mp”, au anunţat iniţial reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov.

Din cauza condiţiilor meteorologice, precum şi a dispunerii imobilelor, incendiul s-a propagat rapid, ajungând să se manifeste la nivelul unui cvartal de locuinţe alipite, cu regimuri de înălţime diferite, pe o suprafaţă totală de aproximativ 800 mp.

Având în vedere degajările foarte mari de fum a fost remis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea persoanelor din zonă.

La ora transmiterii ştirii, incendiul a fost localizat. Nu au fost identificate victime.

Pompierii au intervenit cu 14 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 6 autospeciale de stingere (cisterne), o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.

Editor : Ș.R.

