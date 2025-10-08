Live TV

Video Incendiu puternic în Capitală. Mai multe locuințe au luat foc. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale

Data publicării:
pompieri
Incendiu la mai multe locuințe din Sectorul 3 al Capitalei. Foto. News.ro

Pompierii intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de proporţii care a cuprins acoperişul mai multor locuinţe de pe strada Mureşeni, din sectorul 3 al Capitalei, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

 

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp, la patru locuinţe şi o anexă.

Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureşeni, din Capitală. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la acoperişul mai multor locuinţe, existând pericolul de extindere şi la alte construcţii învecinate”, a transmis, miercuri, ISU Bucureşti-Ilfov.

A fost evacuată o persoană şi se află în grija echipajelor SMURD.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, au fost alertate 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi 2 ambulanţe SMURD, au precizat reprezentanții ISU.

În urmă cu două săptămâni, un incendiu a izbucnit la o hală din Sectorul 2 al Capitalei, în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov (ISUBIF). Au fost transmite, la acel moment, patru mesaje Ro-Alert cu recomandări de a ocoli zona.

Editor : C.A.

