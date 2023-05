Suntem în ziua 434 a războiului pe scară largă început de Vladimir Putin în Ucraina. Rusia a lansat o a treia rundă de atacuri pe timpul nopții asupra Kievului în șase zile, au declarat autoritățile orașului miercuri dimineață, dar sistemele de apărare aeriană au distrus toate dronele, fără a se raporta imediat victime sau distrugeri. Separat, un incendiu major a izbucnit miercuri dimineața la un depozit de combustibil, în apropierea unui pod crucial care leagă Rusia continentală de Crimeea. Între timp, Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu acordat ziarului The Washington Post că nu a avut nicio discuţie cu Casa Albă în legătură cu scurgerea masivă de documente ultrasecrete ale serviciilor secrete americane, calificând dezvăluirile ca fiind dăunătoare atât pentru Washington, cât şi pentru Kiev.

Uniunea Europeană îşi propune să crească la un milion producţia sa anuală de obuze

ACTUALIZARE 08.38 Comisia Europeană va propune miercuri un instrument financiar care va stimula capacitatea de producţie a muniţiei în Uniunea Europeană la un milion de obuze pe an cu scopul refacerii stocurilor naţionale, dar şi pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP.

"Sunt încrezător că în decurs de 12 luni vom putea să ne creştem capacitatea de producţie la un milion de muniţii pe an în Europa", a asigurat marţi comisarul pentru industrie Thierry Breton.

Această propunere este cea de-a treia fază a planului de acţiune aprobat la sfârşitul lunii martie de UE pentru a furniza cel puţin un milion de obuze de 155 mm forţelor ucrainene şi pentru a reface stocurile strategice ale ţărilor europene, dintre care unele sunt aproape epuizate.

Zelenski: Luna mai şi lunile următoare vor fi foarte active pentru Ucraina pe scena internaţională, va fi multă muncă de negociere

ACTUALIZARE 08.28 Volodimir Zelenski le-a spus marţi seara ucrainenilor că luna mai şi lunile următoare vor fi foarte active pentru Ucraina pe scena internaţională, implicând negocieri şi alte evenimente internaţionale care vor consolida apărarea ţării. Foarte probabil, el are în vedere viitorul summit NATO de la Vilnius, unde Kievul vrea să obţină garanţii ferme de securitate şi o dată de aderare, timp în care Ucraina speră să-şi recupereze teritoriile ocupate graţie unei contraofensive iminente.

Volodimir Zelenski a făcut aluzie la contraofensivă la începutul discursului său zilnic adresat ucrainenilor, dar a subliniat că toate planurile rămân secrete, scrie News.ro. El a spus că a avut o şedinţă cu principalii responsabili din Armată, cu comandanţii cheie şi alţi oficiali din apărare. „Este clar că aceasta este o şedinţă închisă, detaliile sale nu sunt făcute publice. Dar, la fel ca şedinţele Statului Major, cabinetul militar lucrează, de asemenea, în mod regulat pentru a sincroniza cele mai importante acţiuni defensive şi active ale noastre”, a spus Zelenski, trecând apoi deja la a doua temă a discursului.

Astfel, el a anunţat că este pregătită înăsprirea regimului de sancţiuni la adresa Rusiei - atât cele proprii, ucrainene, cât şi cele comune cu partenerii. „Monitorizăm îndeaproape modul în care statul terorist încearcă să eludeze sancţiunile, înregistrând fiecare astfel de direcţie şi colaborând cu partenerii noştri pentru a o bloca. Pregătim un pachet mare de sancţiuni. Decizia va fi luată în curând”, a spus Zelenski.

În ceea ce-i priveşte pe partenerii internaţionali, Zelenski a arătat că luna mai şi lunile următoare vor fi foarte active pentru Ucraina pe scena internaţională. „Va fi multă muncă de negociere, vor fi evenimente internaţionale care ne vor consolida apărarea. Lucrăm la toate. Astăzi, am avut mai multe întâlniri cu privire la ceea ce este planificat pentru această săptămână şi pentru viitorul apropiat”, a menţionat el, fiind vorba, cel mai probabil, de pregătirea summitului NATO de la Vilnius, din iulie, la care Zelenski se duce cu speranţa că va obţine garanţii de securitate ferme şi eventual o perspectivă de aderare pentru Ucraina.

De altfel, el a punctat că s-a întâlnit marţi cu o delegaţie a Parlamentului portughez, condusă de preşedintele forului legislativ de la Lisabona, cărua i-a spus ce aşteaptă Kievul de la summitul NATO de la Vilnius. Zelenski a arătat că a avut o întâlnire şi cu prim-ministrul Denîs Şmîhal. „Ne coordonăm şi pregătim deciziile. Pregătim soluţii conceptuale de securitate pentru dezvoltarea Ucrainei şi a infrastructurii noastre, atât acum, cât şi după război. De asemenea, ne pregătim pentru reuniunile internaţionale planificate privind reconstrucţia Ucrainei şi negocierile relevante cu partenerii”, a explicat Zelenski.

În cadrul eforturilor sale de a lărgi sprijinul pe care Ucraina îl obţine şi pe alte continente mai reticente în a condamna acţiunile Rusiei în Ucraina, cum ar fi Africa, Zelenski a spus că a vorbit cu şeful Uniunii Africane, preşedintele din Comore. „A fost o conversaţie importantă şi o înţelegere comună importantă. Le-am mulţumit pentru sprijinul lor pe platformele globale, în special la ONU. I-am invitat să se alăture punerii în aplicare a formulei noastre de pace şi i-am asigurat că Ucraina este pregătită să fie un garant de încredere al securităţii alimentare. Facem tot ce ne stă în putinţă pentru a elimina orice pagubă cauzată de agresiunea rusă atât pentru poporul nostru, cât şi pentru toţi partenerii noştri”, a spus Zelenski, în condiţiile în care exporturile de cereale ucrainene riscă să treacă printr-un nou impas. UE a decis o blocare a importurilor ucrainene în cele cinci ţări vecine Ucrainei, permiţând doar tranzitul, în timp ce Rusia ameninţă să pună capăt posibilităţii ca cerealele ucrainene să fie transportate pe Marea Neagră.

În încheierea discursului său de marţi seară, Zelenski a mulţumit, ca de fiecare dată, celor care apără Ucraina şi a menţionat cu precădere două brigăzi „care apără direcţia Bahmut” şi „sunt cu adevărat eficienţi”. Armata ucraineană, care se pregăteşte să lanseze o contraofensivă împotriva forţelor ruseşti, a promis marţi că nu va renunţa la oraşul Bahmut din estul ţării.

Ce spune Zelenski despre scurgerea de documente secrete ale Pentagonului. „Dăunătoare atât pentru Washington, cât şi pentru Kiev”

ACTUALIZARE 08.20 Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu acordat luni ziarului "The Washington Post" că nu a avut nicio discuţie cu Casa Albă în legătură cu scurgerea masivă de documente ultrasecrete ale serviciilor secrete americane, calificând dezvăluirile ca fiind dăunătoare atât pentru Washington, cât şi pentru Kiev.

Zelenski a aflat despre dezvăluiri ca toată lumea - din presă. "Nu am primit în prealabil informaţii de la Casa Albă sau de la Pentagon", a declarat Zelenski. "Nu am avut aceste informaţii. Eu personal nu am avut. Este cu siguranţă o poveste nefericită", a spus liderul ucrainean. "Nouă nu ne face bine", a adăugat Zelenski. "Nu face bine nici reputaţiei Casei Albe şi cred că nu face bine nici reputaţiei Statelor Unite", a punctat liderul de la Kiev, citat de News.ro.

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Secretele scurse online prin intermediul platformei de mesagerie Discord a dezvăluit evaluări sumbre ale SUA cu privire la războiul dintre Ucraina şi Rusia, inclusiv în ceea ce priveşte deficitul de armament al Kievului înaintea unei contraofensive ucrainene foarte aşteptate, precum şi faptul că Washingtonul a cerut Ucrainei să îşi amâne atacurile planificate împotriva Rusiei pentru a marca un an de la invazia rusă în Ucraina.

Incendiu puternic în Crimeea. Un depozit de combustibil a luat foc lângă podul Kerci

ACTUALIZARE 08.10 Un incendiu major a izbucnit miercuri dimineața la un depozit de combustibil, în apropierea unui pod crucial care leagă Rusia continentală de Crimeea, a declarat un oficial rus, la câteva zile după ce Moscova a acuzat Ucraina pentru un atac care a incendiat un depozit de petrol din Sevastopol, informează Reuters.

Flăcările și fumul negru se ridicau deasupra a ceea ce păreau a fi rezervoare mari pe care erau inscripționate avertismente roșii de „Inflamabil" în videoclipuri postate pe rețelele de socializare rusești, deși Reuters nu a putut verifica în mod independent nici rapoartele privind incendiul, nici videoclipurile.

„Incendiul a fost clasificat ca fiind de cel mai înalt grad de dificultate", a declarat pe canalul de Telegram Veniamin Kondratiev, guvernatorul regiunii Krasnodar, situată peste Marea Azov, de cealaltă parte a Ucrainei, adăugând că nu au existat victime.

Kondratiev a precizat că incendiul a izbucnit în satul Volna. Cătunul se află în apropiere de podul din Crimeea peste strâmtoarea Kerci, o arteră majoră pentru forțele ruse, deoarece leagă continentul de peninsula Crimeea, anexată în 2014 de la Ucraina. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce, sâmbătă, un atac cu dronă a incendiat un depozit de combustibil rusesc în portul Sevastopol din Crimeea, în ceea ce Moscova a numit un atac ucrainean.

Rusia a lansat noi lovituri asupra Kievului

ACTUALIZARE 08.00 Rusia a lansat o a treia rundă de atacuri pe timpul nopții asupra Kievului în șase zile, au declarat autoritățile orașului miercuri dimineață, dar sistemele de apărare aeriană au distrus toate dronele, fără a se raporta imediat victime sau distrugeri, informează Reuters.

Sirenele de raid aerian au răsunat timp de mai multe ore în Kiev, în regiunea înconjurătoare și în cea mai mare parte a estului Ucrainei, cerul eliberându-se abia în zori.

„Toate țintele inamice au fost identificate și doborâte în spațiul aerian din jurul capitalei", a anunțat administrația militară de la Kiev canalul de Telegram. Rusia a folosit drone Shahed de fabricație iraniană în aceste atacuri, a adăugat aceasta. Din informațiile preliminare, nu se știe câte drone au fost doborâte.

Cele mai importante informații din ziua precedentă:

Rusia încă luptă pentru controlul Bahmut şi a suferit pierderi importante

SUA afirmă că ofensiva rusă în estul Ucrainei a eșuat

Ucraina spune că nu are cunoștință de o misiune de pace la care să participe Vaticanul

Kiev: Moscova încearcă să provoace Ucraina ca ea să înceapă mai devreme contraofensiva

Noua „Gardă Ofensivă” a Ucrainei: Kievul anunță formarea a 8 noi brigăzi de asalt complet echipate și gata de luptă

Tren de marfă deraiat în regiunea rusă Briansk. Șina de cale ferată a fost aruncată în aer

