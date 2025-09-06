Incendiu în județul Galați: arde o hală din Șendreni, unde erau depozitate uleiuri și peleți

Un incendiu puternic a cuprins, sâmbătă dimineaţă, o hală a unui operator economic din judeţul Galaţi, unde sunt depozitate materiale care ard uşor, respectiv uleiuri şi peleţi. La faţa locului acţionează mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi. Nu există informații despre eventuale victime.

Focul a izbucnit la o construcţie amplasată în localitatea Şendreni. Este vorba despre o hală de producţie şi depozitare peleţi, care are pereţi din beton acoperiş din tablă, notează News.ro.

Flăcările s-au extins pe o suprafaţă aproximativ 500 de metri pătraţi.

„În interior sunt depozitaţi peleţi si câteva butoaie cu uleiuri, se intervine cu 4 autospeciale detaşamentul de pompieri Galaţi, o autospecială de la garda intervenţie Pechea, este în sprijin şi Serviciul Voluntar Şendreni”, informează ISU Galaţi.

De asemenea, la faţa locului a fost trimisă şi o ambulanţă SMURD.

La ora transmiterii acestei ştiri pompierii acţionează pentru localizarea incendiului.

