Pompierii au intervenit, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.

ACTUALIZARE 20:40 – Incendiul a fost localizat. S-a desfăşurat pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp”, a transmis ISU Constanţa.

Știrea inițială:

ISU Constanţa intervine, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o clădire din Mamaia.

Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul Bellagio

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriaşe şi degajări de fum.

