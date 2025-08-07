Video Incendiu puternic în Mamaia. A ars un fost club Data actualizării: 07.08.2025 20:44 Data publicării: 07.08.2025 20:01 Incendiu la un fost club din Mamaia. Pompierii au intervenit, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină. Taxă de 50 de lei pe cearșaf pe plajă la Mamaia Un bărbat şi un copil, în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat într-o piscină gonflabilă Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au participat la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa Vasile Dîncu, despre președinții PSD: „Partidul corespunde unui orizont de așteptare, dar nu e cel care ne împinge în viitor” Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii Italia aprobă construirea celui mai lung pod suspendat din lume, între Sicilia și continent Noi detalii despre dubla crimă din Teleorman De la primăria de comună la ambasadă: 270 de angajați din instituții centrale și locale, detașați peste hotare fără concurs ACTUALIZARE 20:40 – Incendiul a fost localizat. S-a desfăşurat pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp”, a transmis ISU Constanţa. Știrea inițială:ISU Constanţa intervine, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o clădire din Mamaia.Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul BellagioPompierii intervin cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriaşe şi degajări de fum. Editor : Liviu Cojan Etichete: foc mamaia incendiu puternic clubul bellagio Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele... 2 Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe... 3 Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și... 4 Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice... 5 Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...