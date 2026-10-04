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Video Incendiu puternic în Slatina. Locuință cuprinsă de flăcări: trei oameni, printre care un copil, au ajuns la spital

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INCENDIU SLATINA sursa Infotrafic Slatina 041026 _1__00030
Un incendiu de proporții a izbucnit la o locuință din Slatina. Captură foto: Infotrafic Slatina
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Un incendiu de proporții a izbucnit la o locuință din Slatina, aflată în apropierea unui azil și a sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. Șase autospeciale cu apă și spumă au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor, iar trei persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital.

Incendiul a cuprins locuința și a provocat degajări mari de fum. La fața locului au intervenit șase autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea focului.

Cinci persoane, printre care și un minor, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei dintre acestea, inclusiv copilul, au fost transportate la spital, unde primesc în continuare îngrijiri medicale. Două persoane au refuzat transportul la spital.

Din primele informații, incendiul ar fi izbucnit în urma unui scurtcircuit electric. Cauza exactă urmează însă să fie stabilită, o anchetă fiind în desfășurare pentru a determina împrejurările în care a pornit focul.

Editor : Ș.A.

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