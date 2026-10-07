Incendiu puternic în zona de locuințe improvizate Craica din Baia Mare. Focul a fost pus intenționat

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață în zona de locuințe improvizate Craica, de la periferia municipiului Baia Mare. Flăcările au afectat mai multe locuințe și o suprafață de aproximativ un hectar. Potrivit ISU Maramureș, incendiul a fost provocat intenționat, relatează Agerpres.

„La sosirea primelor echipaje (ora 04:00 - n.r.), arderile se manifestau violent la mai multe locuințe improvizate și materiale combustibile. Misiunea a fost una dificilă. Cantitățile mari de materiale combustibile depozitate în zonă, precum și intensificările vântului, care au favorizat propagarea rapidă a flăcărilor, au contribuit la complexitatea misiunii de stingere. Suprafața totală afectată a fost estimată la 1 hectar. După lichidarea incendiului, echipajele operative au acționat la fața locului și pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor efectuate pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a focului, s-a constatat că incendiul a fost provocat printr-o acțiune intenționată”, a spus Adriana Șanta.

Conform acesteia, pentru gestionarea eficientă a situației de urgență și limitarea propagării flăcărilor la alte construcții din apropiere, s-a intervenit pe trei sectoare distincte, fiind mobilizate numeroase forțe și mijloace.

„Peste 30 de pompieri au intervenit cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă și 2 echipaje de prim ajutor SMURD”, a mai precizat Adriana Șanta.

Totodată, a fost solicitat sprijinul autorităților publice locale, care au suplimentat mijloacele de la fața locului cu 2 cisterne pentru alimentarea cu apă și 2 utilaje de intervenție.

O altă autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență Italsofa a acționat în sprijinul pompierilor militari.

Editor : Ș.A.