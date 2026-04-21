Un incendiu a izbucnit, luni seară, la CET Vest din Bucureşti, manifestându-se cu flacără deschisă la două transformatoare. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. O scădere a tensiunii electrice s-a simțit pentru câteva secunde în mai multe zone din București, în jurul orei 23:35.

ACTUALIZARE 00:50 - În momentul de față incendiul nu se mai manifestă cu flacără, anunță ISU. Se lucrează în continuare la răcirea zonei de intervenție. Potrivit ultimelor evaluări, flăcările au afectat în total trei transformatoare electrice.

ACTUALIZARE 00:30 - A fost oprită alimentarea cu energie electrică la nivelul obiectivului. Pentru a asigura o cantitate suficientă de apă, a fost suplimentat dispozitivul cu opt autospeciale de stingere de mare capacitate (cisterne). „Intervenim în continuare pentru localizarea incendiului”, anunță ISU.

ACTUALIZARE 00:25 - Este vorba despre două transformatoare care au luat foc. Sunt 30 de tone de ulei care ard, se lucrează cu apă și spumă. Situația este în dinamică. Nu s-a dat Ro-Alert pentru că este departe de locuințe. Totuși recomandăm cetățenilor să țină geamurile închise, a declarat Raed Arafat la Digi24.

„Din păcate, roboții nu pot fi folosiți, sunt în mentenanță, nu sunt în Capitală”, a adăugat șeful DSU.

Știrea inițială:

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice”, anunță ISU.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Până în momentul de față nu sunt victime. Intervenim cu șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD.

Foto: Facebook / Bukurestiul

Știre în curs de actualizare.

Editor : Liviu Cojan