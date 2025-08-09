Un incendiu puternic de vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după-amiază, în apropierea unui cartier de blocuri ANL din municipiul Galaţi. Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Focul amenință locuințele din zonă.

Cu aproximativ 20 de minute în urmă a fost anunțat un incendiu de vegetație, pe un câmp unde sunt culturi agricole, în apropierea cartierului ANL Dimitrie Cantemir, de la marginea municipiului Galați, relatează Dana Costache, jurnalistă Digi24.

La fața locului s-au deplasat imediat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă de la ISU Galați. Din cauză că vegetația este uscată, flăcările se extind cu repeziciune și există riscul ca acestea să se apropie de locuințele oamenilor.

Până acum nu au fost anunțate victime.

„În aceste momente, forţe şi mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «General Eremia Grigorescu» al judeţului Galaţi intervin în zona ANL-uri Cantemir, municipiul Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată”, a informat ISU Galaţi.

Editor : Liviu Cojan