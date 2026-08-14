Live TV

Video Incendiu puternic la o hală din Sectorul 1 al Capitalei. Pompierii intervin cu peste 20 de autospeciale. A fost emis mesaj RO-Alert

Data actualizării: Data publicării:
incendiu
Captura Foto ISU Bucuresti Ilfov
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la o hală de depozitare şi reparaţii din Sectorul 1 al Capitalei, pompierii intervenind cu peste 20 de autospeciale şi reuşind să localizeze flăcările. Din cauza degajărilor foarte mari de fum, a fost emis mesaj RO-Alert. Nu au fost semnalate victime.

Incendiul a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la o hală de pe strada Marginei din Sectorul 1.

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei, cu flacără deschisă, degajări mari de fum şi posibilităţi de propagare. Intervenim cu 20 de autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Având în vedere degajările foarte mari de fum, pentru informarea şi avertizarea populaţiei a fost trimis un mesaj RO-Alert pentru zona din proximitate.

Incendiul a fost localizat pe aproximativ 500 de mp. Acesta s-a manifestat la o hală compartimentată, cu destinaţii multiple (depozitare şi reparaţii).

Potrivit ISU, nu au fost identificate victime.

În continuare, pompierii lucrează pentru lichidarea ultimelor focare.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
3
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
4
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
5
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu sivri
Incendiu de amploare în Halkidiki, în zona unde sute de mii de români merg în vacanță. Mesajul consulatului de la Salonic
grecia incendiu nprofimedia-1122051693
Un nou incendiu de pădure a izbucnit în Grecia, în regiunea turistică Halkidiki. Turiştii sunt evacuaţi
incendiu
Reacția MAE după ce un dispozitiv incendiar a fost plasat lângă Ambasada României din Elveția și a luat foc
pompieri 112
Incendiu la Spitalul Orășenesc Gura Humorului. Focul a pornit de la o candelă lăsată nesupravegheată
JURNAL ORA 11 CF 120826_58179
Haos pe A1 București–Pitești: un TIR încărcat cu carne de pui a lovit un picior de pod, iar marfa s-a împrăștiat pe șosea
Recomandările redacţiei
terenuri stat constructii
Afaceri nelegale cu terenurile statului. Șeful instituției: „E...
bec aprins
Românii cu baterii de stocare au furnizat aseară energie în rețeaua...
pompa de benzina motorina
Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane în...
operator drona ucraina
5 lucruri de știut după exercițiul militar în care dronele ucrainene...
Ultimele știri
Avioane NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei. Măsura de precauție luată de Finlanda
Ce semnifică Prohodul Maicii Domnului: Rugăciunea care se rostește pe 14 august, în ajunul Sfintei Maria
Alegeri parlamentare parţiale în Anglia: Farage îşi revendică victoria, numărarea voturilor nefiind încă finalizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Dramă de nedescris în sportul mondial: a murit la doar 18 ani! Care este, de fapt, cauza decesului
editiadedimineata.ro
Criza din Ceuta, transformată în armă informațională. Conturi asociate Rusiei au amplificat narațiuni ale...
Fanatik.ro
Ele sunt echipele care l-au impresionat pe Marius Șumudică după 4 etape din SuperLiga. „Pretendentă clară la...
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria: Când se urează, de fapt, „La mulți ani” și ce este strict interzis să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
Pro FM
Travis Kelce, prima declarație despre nunta cu Taylor Swift: „Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, imaginea senzualității într-o rochie foarte decoltată. Fanilor nu le vine să creadă câți ani...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de pensionari să nu aibă probleme la pensie
Digi FM
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa: „Nu vedeam nicio ieșire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Modul în care e distribuită grăsimea corporală contează mai mult decât credeai. Ce au descoperit cercetătorii...
Digi Animal World
Imagine tulburătoare pe o plajă din New Jersey. 29 de rechini morți, descoperiți de o femeie
Film Now
Cine ar putea fi noul James Bond. Un actor cunoscut, analizat la modul cel mai serios de producători
UTV
Alexandra Stan a vorbit despre momentele dificile de după naștere. „24 de ore la Terapie Intensivă”