Video Incendiu puternic la o școală din Timiș: 80 de persoane evacuate. Focul s-a extins la o casă din apropiere

N13 INCENDIU SCOALA TM-TEL DIR_00935

Un incendiu de proporții a izbucnit marți la acoperișul Școlii Gimnaziale din comuna Lovrin, județul Timiș. Flăcările s-au extins rapid la o locuință aflată în apropiere, iar aproximativ 80 de persoane au fost evacuate. Mai multe echipaje de pompieri intervin la fața locului cu autospeciale de stingere și o autoscară, sprijinite de serviciile voluntare din zonă.

„Astăzi, 21.10.2025, la ora 12:20, am fost anunțați despre producerea unui incendiu la Școala Gimnazială din comuna Lovrin. A fost alertată Secția de Pompieri Sânnicolau Mare și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere, precum și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Lovrin și Biled. În sprijin se deplasează o autospecială de stingere și o autoscară mecanică din cadrul Detașamentului 1 Timișoara. La fața locului a sosit o ambulanță SAJ”, a transmis, marți, ISU Timiș.

Din primele informații, incendiul s-a manifestat la acoperișul clădirii de învățământ, existând pericol de propagare la o locuință învecinată.

Pompierii au anunțat că incendiul este localizat. Acesta se manifestă cu ardere generalizată la acoperișul școlii și al casei învecinate, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

