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Video Incendiu violent la un bloc din Florești, județul Cluj. Flăcările au cuprins mai multe apartamente, iar traficul este blocat

Data publicării:
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Incendiu violent în comuna Florești de lângă Cluj.
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Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, la un bloc din comuna Florești, județul Cluj. Flăcările au cuprins mai multe apartamente de la ultimul etaj și s-au extins parțial la acoperiș. Mai multe străzi din zonă sunt blocate, iar la fața locului intervin patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Fumul gros poate fi observat de la distanțe mari, iar flăcările ard cu putere la ultimul etaj al imobilului.

Pompierii desfășoară o intervenție de amploare și acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje, cu patru autospeciale de stingere, precum și o ambulanță SMURD.

Traficul în zonă este blocat, mai multe străzi fiind închise pe durata intervenției.

Potrivit primelor informații, incendiul nu s-a soldat cu victime. 

Editor : Ș.A.

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