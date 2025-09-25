Live TV

Incendiul de la depozitul din Sectorul 2, care a poluat aerul din Capitală marți noapte, a fost stins

Data publicării:
INCENDIU_ANTREFRIG_011_INQUAM_Photos_George_Calin
Foto: Inquam Photo / George Călin

Pompierii anunţă, joi dimineaţă, că au reuşit stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, unde focul a pornit de marţi seară şi s-a extins pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi.

„Incendiul din Aleea Hobiţa a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN şi o ambulanţă SMURD”, anunţă, joi dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov.

În perioada următoare pompierii vor încerca să stabilească cauza izbucnirii incendiului.

Focul a pornit, marţi seară, şi s-a extins rapid din cauza materialelor inflamabile din interiorul depozitului.

Incendiul s-a manifestat pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi, iar structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel ca a fost distrusă în mare proporţie.

În momentul de manifestare maximă a flăcărilor, pompierii au intervenit cu 26 de autospeciale, ulterior dispozitivul fiind redimensionat.

Din cauza incendiului şi a fumului dens, aerul în mai multe sectorare ale Capitalei a fost irespirabil. Marţi seară, din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

Miercuri, măsurătorile efectuate de Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) au arătat că valorile concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5 au reintrat în limite normale.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
1
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
2
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
Premierul Ilie Bolojan
3
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Digi Sport
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
SURSE Coaliția a decis ministerele cu cei mai mulți bani la...
vant-umbrelă
Cod galben de vânt și informare meteo de răcire accentuată. Harta...
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Adolescentul suspectat că a trimis amenințări școlilor, internat la...
Horațiu Potra.
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției...
Ultimele știri
Operațiunea „samurai”: strategia Guvernului de a micșora datoria publică. Florin Cîțu: Doar o va împinge către generațiile viitoare
Peste jumătate dintre români au animale de companie. Ce preferă între câini și pisici (sondaj INSCOP)
Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 19:45. Primul 11 a fost anunțat de Gigi Becali
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Poluare atmosferică produsă de fumul de la coşurile unei fabricii
China se angajează în premieră să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035
barbat arestat
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani, pe o stradă din București
lucrări pe bulevard in bucuresti
Au început lucrările de asfaltare pe marile bulevarde din București. Stelian Bujduveanu: „Se vor desfăşura în timpul nopții”
BUCURESTI - SPITALUL OBREGIA - INAUGURARE PARC SENZORIAL - 21 NOI 2023
Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ce face PSD se numeşte „terorism politic”
N11 URMARI INCENDIU PANTELIMON ANTEFRIG VO 240925_02529
Primele imagini cu dezastrul după incendiul din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii continuă lupta pentru stingerea ultimelor focare
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cât mai valorează Charlie Sheen, după ce a risipit sume imense. În culisele averii starului care a fost cel...
UTV
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! Micuța Rocki Irish Mayers a venit pe lume pe 13 septembrie