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Luni încep înscrierile pentru programul Rabla. Valoarea voucherelor diferă în funcție de motorizare

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masini la reciclare
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Cum este împărțit bugetul Rabla 2026

Dacă vreți mașină nouă, să știți că luni, 20 iulie, încep înscrierile în Programul Rabla. Bugetul din acest an este de 300 de milioane de lei, iar voucherele se acordă diferențiat, în funcție de motorizarea mașinii.

Sunt mai multe reguli de care cei interesați trebuie să țină cont. În primul rând, cererile se depun exclusiv online, începând cu ora 10:00, prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute de ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichete, relatează Andreea Brașovean.

Bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei.

Ne uităm acum și la valoarea ecotichetelor. Sumele diferă, evident, în funcție de tipul de motorizare. Cele mai mari valori sunt acordate pentru mașinile electrice - 18.500 de lei. În schimb, pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termic valoare ecotichetului este de doar 10.000 lei.

Cum este împărțit bugetul Rabla 2026

Din bugetul total de 300 milioane lei, cea mai mare sumă, respectiv 165 milioane lei, este destinată achiziționării autovehiculelor noi cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, precum și a autovehiculelor hibride.

Alte 120 milioane lei vor finanța cumpărarea autovehiculelor plug-in hybrid, a celor pur electrice și a vehiculelor cu pilă de combustie cu hidrogen.

Pentru motociclete și motociclete electrice este rezervat un buget de 15 milioane lei.

Editor : Liviu Cojan

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