Încep lucrările într-un punct aglomerat de pe Centura București. Pasajul peste DN 1A ar trebuie să fie gata în 2 ani

CNAIR a predat în data de 9 aprilie companiei STRABAG amplasamentul pentru demararea lucrărilor de construcție a pasajului peste DN 1A de la Mogoșoaia.

,,Este cea mai importantă lucrare pe care am am început-o anul acesta în București, primul șantier care se deschide în regiunea București - Ilfov, dar vor urma și altele. În situația specială în care ne aflăm, menținem șantierele deschise și chiar vrem să le dezvoltăm pentru a susține economic România. La nivel guvernamental, menținerea șantierelor deschise reprezintă o prioritate. Am solicitat constructorilor să respecte măsurile de protecție, iar cazarea muncitorilor să se facă în zona șantierelor, în așa fel încât să evităm infectarea angajaților.”, a declarat Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Prezent la eveniment, Ovidiu Barbier, Director General Adjunct al CNAIR, a menționat: ,,Începând de astăzi Pasajul Mogoșoaia este în termen de execuție, vorbim despre o lucrare foarte importantă ce duce la decongestionarea traficului în zona intersecției cu DN 1A a Centurii București. Considerăm ca antreprenorul are toată determinarea pentru a finaliza aceast proiect chiar înainte de termenul menționat în contract, este vorba despre 24 de luni începând de astăzi.”.

Până la începerea efectivă a lucrărilor, Antreprenorul va face organizarea de șantier și se va aproviziona cu materialele necesare execuției acestora.

Contractul pentru proiectarea și construcția Pasajului de la Mogoșoaia este în valoare de 32.259.665,70 lei fără TVA.

Obiectivul de investiții "Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A" este situat pe Centura București, între km 66+540 - km 67+340 include rampa de urcare (km 66+580 – km 66+810) și rampa de coborâre km (66+920 - km 67+150), pasajul superior peste DN 1A, precum și breteaua de acces 7 (km 66+870 - km 67+340) și breteaua de acces 8 (km 66+870 km 67+280).

În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 30 luni, din care 6 luni pentru activitatea de proiectare și 24 luni pentru execuția lucrărilor (de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și de la predarea amplasamentului către antreprenor).

Antreprenorul a ofertat o perioadă de garanție a lucrărilor de 10 ani.

