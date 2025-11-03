La peste două săptămâni de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, încep lucrările pentru a realimenta cu gaze locuințele afectate. Mai ales că locatarii de pe scările mai puțin afectate vor să revină cât mai repede acasă. 3 oameni au murit și alți 15 au fost răniți în urma deflagrației, iar pagubele sunt uriașe.

Locatarii care s-au grăbit să se întoarcă în apartamente, se pregătesc acum să-și petreacă zilele friguroase fără gaze. Chiar și așa, spun că „nicăieri nu-i mai bine ca acasă”.

Locatar: Așteptăm lumina, electricitatea. Și la gaze nicio speranță, mai durează, înțeleg. Măcar să dea drumul la electricitate. Ne-am săturat din hotel în hotel, avem și noi alte treburi.

Realimentarea cu gaz pentru blocul afectat de explozie va fi posibilă numai după finalizarea lucrărilor și după ce vor fi făcute mai multe teste, inclusiv cel de presiune. De asemenea, operatorii avizați de ANRE vor emite documente care să ateste că toate instalațiile pot funcționa în deplină siguranță.

Între timp, Domnul Ion, de la scara 1 a blocului din Rahova a venit în recunoaștere...

Locatar: Domnișoară, cel mai bine când ești în casa ta, între pereții tăi. Mănânci pâine cu ceapă, dar să fii acolo și ești liniștit. Stau la hotel acum, mă duc să văd care e situația. Dacă am geamurile sparte. Am înțeles că se va verifica la gaze în fiecare apartament. Dar când va da drumul, că durează... Până nu am serviciile astea, nu pot. Dacă gaze nu mi-a dat drumul... oamenii nu pot încălzi apa fără gaze. E o problemă.

După explozia din 17 octombrie, Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze pentru 1.086 de clienţi. Între timp s-a reluat furnizarea în zonă, unde au fost îndeplinite condițiile de siguranță, însă nu în toate blocurile.

Locatară: La un bloc distanță stau, nu s-a dat drumul nici acum la gaze. Au venit, au zis că se pierd gaze și la scara 1 și 2. Vai de capul nostru ce ne chinuim. Au zis că ne dau de Revelion, să ne mulțumim dacă avem de Revelion. Am zis că iau pirostrii să fac mâncare în fața blocului.

A început și verificarea rețelelor electrice de distribuție. Reluarea alimentării cu energie electrică se va face etapizat.

În paralel, cei din scara afectată de deflagrație încă nu știu ce se va întâmpla cu locuințele lor.

