Live TV

Încep lucrările pentru reluarea alimentării cu gaze în blocurile afectate de explozia din Rahova. Anunțul Distrigaz

Data publicării:
Apartamente distruse de explozia din Rahova .
Apartamente distruse de explozia din Rahova . Foto: Inquam Photos / Pană Tudor
Din articol
Unde va rămâne sistată alimentarea cu gaze naturale 

Echipele Distrigaz Sud Reţele încep marţi săpăturile pentru reîntregirea conductei de distribuţie a gazelor naturale şi reluarea alimentării cu gaze pentru trei scări de bloc din zona străzii Vicina, sectorul 5 al Capitalei, unde s-a produs explozia din 17 octombrie, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi. Potrivit companiei, alimentarea cu gaze naturale la acest bloc va fi reluată doar după ce firme autorizate ANRE şi contractate de către clienţi vor verifica instalaţiile din apartamente şi vor atesta că acestea funcţionează în siguranţă. În cazul consumatorilor din ansamblul de blocuri afectat de explozie alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată, mai precizează compania.

Conform aprobării nr. 20/29.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei a 3-a din planul tehnic de măsuri înaintat de către Distrigaz Sud Reţele. Astfel, începând cu data de 4 noiembrie 2025, echipele Distrigaz Sud Reţele vor demara lucrările de săpătură în scopul reîntregirii tronsonului de conductă de distribuţie a gazelor naturale şi al reluării alimentării cu gaze naturale pentru blocul nr. 33, scările 1, 2 şi 3, din strada Vicina nr. 3, sector 5, anunţă, marţi, compania.

Potrivit sursei citate, după finalizarea acestor operaţiuni, operatorii economici autorizaţi ANRE contractaţi de către clienţi vor verifica instalaţiile de utilizare din apartamentele blocului nr. 33, scările 1, 2 şi 3. În baza documentelor justificative, care trebuie să ateste că instalaţiile de utilizare îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele va relua alimentarea cu gaze naturale pentru aceşti clienţi. 

Pe întreaga durată a acestor activităţi, echipele Distrigaz Sud Reţele se vor afla la faţa locului pentru a asigura siguranţa consumatorilor şi o comunicare eficientă cu autorităţile competente.

Citește și: Cele trei persoane arestate după explozia din Rahova cer eliberarea

Unde va rămâne sistată alimentarea cu gaze naturale 

În continuare, pentru clienţii din blocul nr. 32, scara 1 şi 2, din strada Vicina, blocul nr. 30A, din Calea Rahovei nr. 317 şi blocul nr. 30, scara 1 şi 2, din Calea Rahovei nr. 319 alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată, mai precizează Distrigaz Sud Reţele.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.

Compania Distrigaz Sud Reţele a început săptămâna trecută reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă. În cazul unor clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

Tot de săptămâna trecută a fost permisă revenirea locatarilor în imobilele care sunt sigure pentru locuit.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat un reprezentant al Poliţiei Române.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
ludovic orban digi24
3
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Alexander Lukașenko
5
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Digi Sport
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oameni pe stradă și ploaie
Schimbări bruște ale vremii în România: meteorologii anunță ploi și...
5AC-eIef
Accident între un autobuz și un tramvai în București. Opt persoane...
bandă de polișie „nu treceți”
Un bărbat a fost găsit mort într-un parc din Constanţa. Poliţiştii au...
Donald Trump
Ameninţarea lui Trump de a lovi Nigeria a provocat un şoc la...
Ultimele știri
Astronauţii de pe stația spațială chineză au primt un cuptor, iar acum gătesc aripioare de pui şi fripturi
Corupția, principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene
Ucraina a atacat o uzină din Rusia, aflată la 1.500 de km de graniţă. Moscova susține că a doborât 83 de drone în atacurile inamice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Cele trei persoane arestate după explozia din Rahova cer eliberarea
grigore alexandru ghica
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
BUCURESTI - SEDINTA COMITETULUI POLITIC USR - IAN 2024
Cătălin Drulă îi răspunde Ancăi Alexandrescu: Are un discurs comun cu Grindeanu. Asta spune multe
bloc rahova
Încep lucrările pentru alimentarea cu gaze a locuințelor afectate de explozia din Rahova. „Au zis să ne mulțumim dacă avem de Revelion”
mars-bucuresti-siguranta rutiera-noiembrie 2025
Marș privind siguranța rutieră în București, la aproape o lună de la cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Ireal! Pe ce super fotbalist a pus ochii Meme Stoica în Portugalia: “Bravo, mă, ai ochi!”
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și...
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Care sunt orele de linişte în România, în 2025? Nu contează dacă stai la bloc sau la casă
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut de ești așa frumoasă?” Cum arată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Ce sumă uriașă a strâns statul după introducerea CASS la pensie? Fiecare pensionar a pierdut 200 lei
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
George Clooney spune că nu s-a certat nici măcar o dată cu Amal, în 11 ani de mariaj: "Toată lumea se...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”