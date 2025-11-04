Încep lucrările pentru reluarea alimentării cu gaze în blocurile afectate de explozia din Rahova. Anunțul Distrigaz

Echipele Distrigaz Sud Reţele încep marţi săpăturile pentru reîntregirea conductei de distribuţie a gazelor naturale şi reluarea alimentării cu gaze pentru trei scări de bloc din zona străzii Vicina, sectorul 5 al Capitalei, unde s-a produs explozia din 17 octombrie, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi. Potrivit companiei, alimentarea cu gaze naturale la acest bloc va fi reluată doar după ce firme autorizate ANRE şi contractate de către clienţi vor verifica instalaţiile din apartamente şi vor atesta că acestea funcţionează în siguranţă. În cazul consumatorilor din ansamblul de blocuri afectat de explozie alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată, mai precizează compania.

Conform aprobării nr. 20/29.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei a 3-a din planul tehnic de măsuri înaintat de către Distrigaz Sud Reţele. Astfel, începând cu data de 4 noiembrie 2025, echipele Distrigaz Sud Reţele vor demara lucrările de săpătură în scopul reîntregirii tronsonului de conductă de distribuţie a gazelor naturale şi al reluării alimentării cu gaze naturale pentru blocul nr. 33, scările 1, 2 şi 3, din strada Vicina nr. 3, sector 5, anunţă, marţi, compania.

Potrivit sursei citate, după finalizarea acestor operaţiuni, operatorii economici autorizaţi ANRE contractaţi de către clienţi vor verifica instalaţiile de utilizare din apartamentele blocului nr. 33, scările 1, 2 şi 3. În baza documentelor justificative, care trebuie să ateste că instalaţiile de utilizare îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele va relua alimentarea cu gaze naturale pentru aceşti clienţi.

Pe întreaga durată a acestor activităţi, echipele Distrigaz Sud Reţele se vor afla la faţa locului pentru a asigura siguranţa consumatorilor şi o comunicare eficientă cu autorităţile competente.

Unde va rămâne sistată alimentarea cu gaze naturale

În continuare, pentru clienţii din blocul nr. 32, scara 1 şi 2, din strada Vicina, blocul nr. 30A, din Calea Rahovei nr. 317 şi blocul nr. 30, scara 1 şi 2, din Calea Rahovei nr. 319 alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată, mai precizează Distrigaz Sud Reţele.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.

Compania Distrigaz Sud Reţele a început săptămâna trecută reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă. În cazul unor clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

Tot de săptămâna trecută a fost permisă revenirea locatarilor în imobilele care sunt sigure pentru locuit.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat un reprezentant al Poliţiei Române.

Editor : C.S.