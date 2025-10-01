Live TV

Începând de astăzi, vaccinul anti-HPV este gratuit pentru tinerii de până la 26 de ani. Alexandru Rafila: „O măsură importantă”

Data publicării:
vaccin hpv
Foto: Shutterstock

Vaccinarea gratuită împotriva infecției cu HPV este extinsă până la vârsta de 26 de ani, începând de la 1 octombrie, a anunțat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Acesta a subliniat că vaccinul este esențial pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate virusului, în condițiile în care România înregistrează cea mai ridicată incidență din UE, cu peste 1.500 de victime anual în rândul femeilor.

„Extinderea vaccinării gratuite împotriva infecției cu HPV până la vârsta de 26 de ani pentru fete și băieți, începând de astăzi, 1 octombrie, reprezintă o măsură importantă care continuă eforturile profesioniștilor din sănătate de a crește accesul și încrederea în vaccinare. Proiectul a fost inițiat în anul 2018, la inițiativa Societăților Profesionale de Microbiologie, Epidemiologie și Medicină de Familie”, a afirmat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Rafila aprecizat că, în faza inițială, părinții puteau solicita medicilor de familie vaccinarea gratuită a fetelor între 11 și 14 ani.

„Pasul decisiv a fost făcut în anul 2023, în timpul mandatului meu de ministru, când vaccinarea a fost compensată integral pentru fete și băieți până la 18 ani, iar pentru femeile de 19 până la 45 de ani compensată 50%”, a subliniat Rafila. 

El a mai declarat că vaccinarea împotriva HPV este esențială pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate acestui virus. Este o investiție în sănătate pe termen lung, oferind protecție eficientă.

„În România, incidența cancerului de col uterin este cea mai ridicată din UE și face peste 1.500 de victime anual în rândul femeilor. Construirea aderenței și a încrederii în vaccin se realizează numai prin informare corectă și prin decizii administrative comunicate transparent, astfel încât atât beneficiarii direcți, cât și populația să înțeleagă importanța acestui tip de prevenție”, a conchis  fostul ministru al Sănătății.

