Video Începând de azi, intră în vigoare noi reguli pe aeroporturile din București. Ce se schimbă pentru bagajul de mână

Data publicării:
femeie cu bagajul in aeroport
Credit foto: Guliver/Getty Images

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că de miercuri, au intrat în vigoare noi reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor în bagajele de cabină, acestea putând fi transportate în recipiente individuale de până la 2 litri, în condiţiile în care limita anterioară este de 100 de mililitri. Măsura se aplică pasagerilor care pleacă de pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – „Aurel Vlaicu”, nu şi celor aflaţi în tranzit.

ACTUALIZARE 09:50: Teo Postelnicu, purtător de cuvânt al CNAB, a declarat în direct la Digi24 că „este vorba de o relaxare a unor condiții de securitate”. 

„Limita de 2l este arhisuficientă pentru a trece un pasager. Poate să fie o sticlă de 2l, fie să zicem două de 1l sau patru de câte 500ml. Oamenii pot intra și trece de control de securitate aici, fără nicio problemă”, a afirmat el. 

„Scanerele respective pot identifica substanțele care sunt în sticle și pot decela dacă reprezintă o amenințare sau nu. Deci nu mai este problemă să mergem cu sticuțe foarte mici, de 100ml”, a adăugat oficialul.

Acesta a precizat că sticlele pot rămâne în bagaj și nu mai trebuie scoase la controlul de securitate.

„E vorba de tehnologii moderne, de ultimă generație, a acestor scanere. Sunt dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină”, a declarat el. 

„Practic, aeroporturile din București s-au aliniat la cele mai moderne practici europene. Nici măcar în toate marile aeroporturi europene această măsură nu a fost implementată”, a mai adăugat Postelnicu. 

El a mai menționat că este vorba de lichide, aerosoli și geluri: „Practic include foarte multe categorii care pot intra sub incidența acestei relaxări. Nu doar apă”. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti face un pas important în creşterea calităţii serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – „Aurel Vlaicu”. Începând de miercuri, 11 martie, ora 00.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, conform CNAB, citată de News.ro.

Consecinţa aplicării acestei măsuri va fi aceea că pasagerii care pleacă de pe Aeroportul „Henri Coandă” şi Aeroportul Băneasa pot să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli şi geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri, faţă de limita anterioară de 100 ml per recipient.

„Măsura este posibilă ca urmare a investiţiilor realizate de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti în tehnologii moderne, de ultimă generaţie, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaţionale în domeniu. Prin această investiţie, compania îşi consolidează obiectivul de a îmbunătăţi constant experienţa pasagerilor, asigurând în acelaşi timp menţinerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB.

Relaxarea restricţiilor privind acceptarea la transportul aerian a LAGs vizează exclusiv pasagerii care au originea zborului pe AIHCB sau AIBB-AV, nefiind aplicabilă pasagerilor aflaţi în tranzit sau transfer.

