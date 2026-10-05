Începe demolarea controlată a blocului din Rahova, care a sărit în aer în urma unei explozii de gaze, în urmă cu aproape un an. Etajele superioare, cel mai grav afectate de explozie, vor fi refăcute de la zero. Potrivit Primăriei Capitalei, este vorba despre o operațiune în premieră în România.

Șantierul a fost organizat astfel încât să poată începe aceste intervenții. A fost adusă macara, foarfeca de construcții și a fost ridicat un perete despărțitor de aproximativ 30 de metri care să protejeze zona liceului din apropiere.

Lucrările de demolare se vor face două etape: acum se lucrează la separarea etajelor afectate și ulterior vom vorbi despre demolarea propriu-zisă a celor mai afectate etaje, mai exact cele între 5 și 8.

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Acest lucru a fost necesar după ce constructorul a început această etapă de punere în siguranță și a observat că poate monta popii de susținere doar pentru primele etaje. De la etajul 5 în sus nu a mai fost posibil acest lucru din cauză că pereții erau foarte afectați, iar riscul era mult prea mare.

Aceste lucrări au loc după ce, până la jumătatea lunii septembrie, s-au verificat aproximativ 270 de apartamente, atât de pe scara afectată de explozie, cât și de la scările vecine, s-au făcut fotografii la toate fisurile, s-a întocmit un raport, iar acum șantierul este pus în mișcare.

De asemenea, după ce se va termina punerea în siguranță, locatarii de la etajele inferioare vor putea intra să-și recupereze bunurile și, de asemenea, procurorii vor putea continua investigațiile.

Pe de altă parte, Consiliul General al Capitalei a aprobat continuarea sprijinului pentru oamenii afectați din acest bloc, mai exact o continuare cu 12 luni a sprijinului financiar pentru 43 de familii afectate.

Editor : M.B.