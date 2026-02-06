A început o nouă ediție Fidelis. Statul oferă dobânzi de până la 7,25% la lei și 6% la euro pentru românii care vor să investească

De vineri, 6 februarie, începe o nouă ediție a programului Fidelis, prin care Ministerul Finanțelor se împrumută de la populație prin titluri de stat destinate persoanelor fizice. Ediția din februarie se desfășoară până pe 13 februarie și aduce dobânzi neimpozabile de până la 7,25% pentru emisiunile în lei și de până la 6% pentru cele în euro.

Programul Fidelis este unul dintre principalele instrumente prin care persoanele fizice pot investi economiile în titluri de stat, considerate investiții cu risc scăzut, întrucât sunt garantate de statul român.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro, cu excepția tranșei dedicate donatorilor de sânge, unde limita minimă este de 500 de lei.

Ce dobânzi oferă statul în această ediție

Pentru titlurile de stat denominate în lei, dobânzile diferă în funcție de perioada pentru care sunt păstrați banii. Investitorii pot alege între mai multe variante:

6,15% pe an, pentru titlurile cu scadența la 2 ani;

7,15% pe an, pentru titlurile cu scadența la 2 ani dedicate donatorilor de sânge;

6,75% pe an, pentru titlurile cu scadența la 4 ani;

7,25% pe an, pentru titlurile cu scadența la 6 ani.

În cazul emisiunilor în euro, dobânzile sunt:

3,6% pe an, pentru scadența la 3 ani;

4,5% pe an, pentru scadența la 5 ani;

6% pe an, pentru scadența la 10 ani.

Dobânzile sunt neimpozabile, ceea ce înseamnă că investitorii primesc integral câștigul obținut.

Avantaj pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor păstrează și în această ediție tranșa specială destinată donatorilor de sânge.

Persoanele care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 august 2025 pot investi în titluri de stat în lei, cu scadența la 2 ani, la o dobândă de 7,15% pe an.

În plus, pragul minim de subscriere este redus semnificativ, de la 5.000 de lei la 500 de lei, însă investiția nu poate depăși plafonul de 100.000 de lei pentru această tranșă.

Cine poate investi și cum se face subscrierea

Titlurile de stat Fidelis pot fi cumpărate de persoanele fizice rezidente și nerezidente care au peste 18 ani.

Subscrierile se realizează prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce înseamnă că pot fi vândute înainte de scadență, dacă investitorul are nevoie de bani, la prețul pieței din acel moment.

