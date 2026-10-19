Incident de securitate cibernetică la RADIOCOM: e afectată rețeaua internă a companiei. Specialiștii DNSC investighează

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RADIOCOM a detectat, luni, un incident de securitate cibernetică, care a afectat reţeaua internă a companiei. Au fost luate imediat măsuri, fiind notificat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care a transmis o echipă la faţa locului.

„Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (SNR) investighează un incident de securitate cibernetică, detectat astăzi, 19.10.2026, la ora 06:30. Din primele verificări, incidentul are caracteristicile unui atac de tip ransomware. Incidentul a fost raportat prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), iar o echipă a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) se află la sediul companiei pentru investigaţii”, au transmis, luni, oficialii companiei.

Aceştia precizează că au luat imediat măsuri de limitare a incidentului.

„Pe baza verificărilor de până acum, impactul pare concentrat în reţeaua internă a companiei. Serviciul de e-mail a fost suspendat preventiv pe durata investigaţiei.

Serviciile oferite clienţilor noştri funcţionează în continuare, iar până în prezent nu am identificat indicii că ar fi fost afectate. Monitorizăm permanent situaţia”, mai arată oficialii Radiocom.

Aceştia anunţă că evaluează ce date au fost afectate şi vor informa persoanele şi instituţiile vizate, conform legii.

„SNR va sesiza organele competente, inclusiv DIICOT”, precizează compania.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) anunţă, de asemenea, că a fost notificat, prin intermediul Platformei Naţionale de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), cu privire la un incident de securitate cibernetică detectat în data de 19 octombrie 2026, la nivelul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. (SNR).

„Conform verificărilor preliminare, serviciile oferite clienţilor funcţionează în continuare, fără indicii că acestea ar fi fost afectate. O echipă DNSC se află la sediul companiei pentru investigarea incidentului şi evaluarea impactului acestuia”, a transmis DNSC.

RADIOCOM este lider în domeniul broadcastingului pe piaţa din România şi un furnizor principal de servicii de comunicaţii electronice. Compania este deţinută de statul român și printre alte servicii, asigură transmisia terestră a serviciilor publice de televiziune (TVR) și radio (Radio România), dar și pentru mai multe posturi de radio private.

Editor : B.E.