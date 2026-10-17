O femeie din județul Covasna a fost rănită grav după ce a fost atacată de un urs în timp ce își ducea fiul la școală. Copilul a reușit să fugă și să scape nevătămat, în timp ce femeia a fost dusă la spital și operată de urgență.

Incidentul a avut loc în satul Zălan, comuna Bodoc. Femeia și copilul său se deplasau pe stradă în momentul în care au observat un urs care se apropia. Copilul a reușit să fugă în curtea unui vecin, în timp ce mama a alertat în direcția opusă. Ursul s-a repezit însă după femeie și a atacat-o.

Femeia nu a suferit mușcături, însă a fost grav rănită de ghearele animalului. Ea a suferit leziuni profunde în zona coapsei, a șoldului și pe brațe, fiind salvată de către localnicii care au auzit strigătele sale de ajutor.

Ulterior, ursul a fugit, însă nu a mai fost găsit. Autoritățile monitorizează zona și au montat o capcană. În paralel, primarul comunei, Fodor István, a anunțat că e decis să împuște orice urs apare pe străzi, indiferent de consecințe.

„Eu nu stau să tranchilizez și să relochez niciun urs. Dacă este pe stradă, în localitate, va fi împușcat direct. Nu putem sta la nesfârșit să ascultăm de ONG-uri și să lăsăm urșii să ne omoare. Nu se poate așa ceva. Nu avem în țara asta un ministru, un decident la ministerul Mediului care să asculte și de noi, cei din satele de munte și care să înțeleagă această situație foarte gravă. Urșii dominanți ocupă teritorii foarte mari în păduri, iar ceilalți vin în localități, în livezi, în porumb, pe terenuri agricole. Eu îmi asum această decizie, de a împușca orice urs care intră în localitate”, a declarat primarul pentru Covasna45.

Editor : I.B.