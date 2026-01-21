Live TV

Incident la metrou. Se circulă în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului

Data actualizării: Data publicării:
Oameni într-o stație de metrou.
Foto: Metrorex

Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri după-amiază, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, în urma unei posibile tentative de sinucidere, anunţă Metrorex.

ACTUALIZARE 15.58 O femeie în vârstă de 60 de ani, cu multiple traumatisme, a fost extrasă de echipele de salvatori de sub o garnitură de metrou în staţia Constantin Brâncoveanu, anunţă ISU Bucureşti - Ilfov.

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitură de metrou, în staţia Constantin Brâncoveanu, Sector 4, Bucureşti. După deconectarea reţelei de electricitate, echipajele au realizat accesul la victimă (femeie, 60 ani). În urma evaluării medicale, a rezultat că victima prezenta multiple traumatisme şi, în scurt timp, urmează a fi transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni", anunţă ISU, citat de Agerpres.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi 2 echipaje SMURD.

Știrea inițială: „Metrorex informează că astăzi, 21.01.2026, în jurul orei 14:40, în staţia de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului – Eroii Revoluţiei, pe firul II şi Tudor Arghezi – Piaţa Sudului, firul 1”, a anunţat compania.

Personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD şi a celorlalte organe abilitate.

Va fi deschisă o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri.

