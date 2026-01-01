Live TV

Video Incident periculos: Artificii scăpate de sub control la revelionul organizat de primăria Timișoara au panicat oamenii

Data publicării:
artificii
Foto: Captură video Digi24

Incident periculos la petrecerea de revelion organizată de primăria din Timișoara. Focul de articii care anunța venirea noului an a scăpat de sub control. Unele dintre acestea au explodat la mică înălțime, în apropierea oamenilor care au fugit, panicați. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.

Primăriile mai multor orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Constanța au decis să renunțe anul acesta la celebrele focuri de artificii. Poluează, iar zgomotul și luminile puternice afectează animalele și le produc traume grave.

