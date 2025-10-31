Live TV

Video Incident șocant de Halloween. Bărbat înjunghiat de un copil de 13 ani, care nu fusese primit la colindat

Foto: Poliția Română

Un băiat de 13 ani, plecat la colindat de Halloween, a înjunghiat vineri seara un bărbat în comuna 1 Decembrie, din județul Ilfov, care-l alungase. Victima a transportată cu răni grave la spital. Agresorul este acum în custodia Poliţiei, anunță Digi24.

Atenție! Detalii cu un puternic impact emoțional!

La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înţepător. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, vineri seară, IPJ Ilfov.

În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că un minor de 13 ani l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 41 de ani.

Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-au acordat primele îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Persoana bănuită de comiterea faptei, se afla la acest moment în custodia poliţiştilor”, a mai precizat Poliţia.

Cercetarile sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui dosar penal deschis, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Citește și Petrecerea de Halloween la Casa Albă. Unii invitați au venit deghizați în Donald și Melania Trump

Editor : C.A.

