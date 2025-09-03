Live TV

Incident șocant în București: Femeie, lovită cu maceta în cap de către concubin. Alte 4 persoane, cercetate pentru mărturie mincinoasă

Data publicării:
masina de politie
FOTO: Shutterstock

Un bărbat acuzat că şi-a lovit concubina cu o macetă în cap, în timp ce se aflau în locuinţa comună din sectorul 5 al Capitalei, provocându-i răni grave, a fost arestat preventiv pentru violenţă în familie, scrie news.ro. Alte patru persoane audiate ca martori în dosar, care au declarat că nu au ştiut şi nu au vorbit cu victima despre agresiune, sunt cercetate pentru mărturie mincinoasă.

Ministerul Public informează că la data de 2 septembrie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat pentru violenţă în familie şi faţă de alte patru persoane pentru mărturie mincinoasă.

Potrivit ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, la data de 22 august, în jurul orelor 05:30, în timp ce se afla în locuinţa comună, situată în Bucureşti, sector 5, inculpatul a lovit-o cu o macetă în cap pe concubina sa, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat aproximativ două săptămâni de îngrijiri medicale, pentru vindecare.

La data de 1 septembrie, patru persoane audiate ca martori în dosar au făcut afirmaţii mincinoase, declarând că nu au avut cunoştinţă şi nu au purtat niciun dialog cu victima despre faptul că aceasta ar fi fost agresată de concubinul ei.

În ziua următoare, procurorul a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei, cu propunere de arestare preventivă pe 30 de zile a bărbatului acuzat că şi-a lovit concubina cu maceta, pentru violenţă în familie, propunere ce a fost admisă.

Trei dintre cei patru inculpaţi cercetaţi pentru mărturie mincinoasă au fost plasaţi sub control judiciar pe o durată de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Secţia 24 Poliţie a D.G.P.M.B., sub supravegherea procurorului de caz.

Editor : A.P.

