Incidența a scăzut la 2,42 la mie în București. Stoica: dacă ritmul se menține, luna aceasta ajungem la pragul de 1,5

Restricțiile anti-COVID 19 s-au relaxat în Capitală de două ori în mai puțin de o săptămână. Prima oară a fost scoasă carantina extinsă de weekend, după ce incidența a coborât sub 4 cazuri la mia de locuitori, iar odată ce am ajuns sub 3 la mie, restaurantele și sălile de spectacole s-au putut redeschise la 30% din capacitate. Azi, DSP București a comunicat o incidență de 2,42 la mie, în continuă scădere.

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a spus la Digi24 că, dacă actualul ritm de scădere al ratei de infectare se menține, Capitala ar putea ajunge chiar în această lună la pragul de 1,5 la mie, ceea ce ar însemna o nuouă relaxare a actualelor măsuri.

„Câteva dintre măsurile respective sunt creșterea capacității sălilor de spectacole și restaurantelor, ele ar putea funcționa la capacitate de 50%, de asemenea, spectacole de tip drive-in sau spectacole în aer liber cu cel mult 300 de participanți. Având în vedere că vine vara și așteptăm genul acesta de evenimente, spectacole, coroborat cu un număr mai mare de oameni care sunt vaccinați, lucrurile ar putea să arate chiar bine”, a spus Alin Stoica.

El spune că există și scenariul pesimist de a reveni în scenariul roșu, în următoarele săptămâni, din cauza minivacanței de Paște și 1 Mai, când nu toți oamenii au respectat măsurile sanitare.

„De asemenea, există factori externi – noua tulpină indiană care ar putea să se răspândească și nu știm exact efectell sau o altă mutație care ar putea să apară, așa cum a fost tulpina britanică și care a avut efect în România. Pot exista și efecte negative”, a adăugat el.

„Deocamdată lucrăm pe scenariul de relaxare. De fapt, scenariul pe care lucrăm e cel de vaccinare, ca să știe toată lumea că asta este prioritatea zero pentru noi”, a adăugat el.

Stoica a spus că va fi crescută capacitatea de vaccinare în Capitală prin deschiderea unor noi centre drive through în punctele importante ale Capitalei, alături de o campanie de informare și comunicare.

De asemenea, în weekendul următor va fi organizat un maraton al vaccinării.

Stoica a vorbit și despre evenimentele-pilot care vor fi organizate la Teatrul Național și Opera Română, care vor fi un test pentru modul în care ar putea fi extinse astfel de activități.

Editor : Monica Bonea