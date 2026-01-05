Live TV

Video Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de piloți, după ce avionul a lovit la aterizare un stol de păsări

Data actualizării: Data publicării:
Avion
Foto: Profimedia

Un avion a lovit un stol de păsări deasupra aeroportului din Cluj-Napoca, iar piloții au luat decizia de a renunța la aterizare. De asemenea, un alt avion care venea din Turcia a fost întors din drum din cauza vremii, informează Digi24.

Pe aeroportul din Cluj-Napoca un avion a fost nevoit să anuleze aterizarea după ce a lovit un stol de păsări. Aeronava efectua un zbor regulat din Germania și urma să ajungă la Cluj.

În timpul procedurilor de apropiere pentru aterizare, avionul a lovit un stol de păsări, iar pentru siguranța pasagerilor piloții au renunțat la manevră, iar aeronava a fost redirecționată către aeroportul din Budapesta, unde a aterizat fără probleme.

Tot pe aeroportul de aici, din Cluj, s-a înregistrat și un al doilea incident, de această dată din cauza condițiilor meteo. Un avion venit din Instanbul nu a putut ateriza din cauza ninsorii și a stării pistei, iar după ce a survolat zonă aproximativ 30min, pilotul a decis redirecționarea aeronavei înapoi către Turcia, unde a ajuns în siguranță.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
3
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un pilot apasă pe levierul de accelerație
Zbor oprit în ultima clipă: Un pilot beat a fost scos cu forța din avion, după ce a fost testat cu etilotestul
Budapest Outdoor Ice Rink in Varosliget with Vajdahunyad Castle in the background, Budapest, Hungary
Vești bune pentru familiile cu copii din Ungaria. Guvernul de la Budapesta anunță noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2026
Avionul zbura în apropierea spațiului aerian polonez. Foto Artem Katranzhi Wiki
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion spion rus în ajunul Crăciunului
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Metoda folosită de un bărbat ca să fure un seif cu 40.000 euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca
Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian
Avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a prăbușit în Turcia. „Contactul radio a fost pierdut”
Recomandările redacţiei
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile...
Farmer and Dollar
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru...
Preşedintele columbian Gustavo Petro
Mesajul președintelui Columbiei, după amenințările lui Donald Trump...
Ultimele știri
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Concediu medical 2026. De ce nu se mai plăteşte prima zi, de fapt? Explicaţia oficială
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...