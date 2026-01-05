Un avion a lovit un stol de păsări deasupra aeroportului din Cluj-Napoca, iar piloții au luat decizia de a renunța la aterizare. De asemenea, un alt avion care venea din Turcia a fost întors din drum din cauza vremii, informează Digi24.

Pe aeroportul din Cluj-Napoca un avion a fost nevoit să anuleze aterizarea după ce a lovit un stol de păsări. Aeronava efectua un zbor regulat din Germania și urma să ajungă la Cluj.

În timpul procedurilor de apropiere pentru aterizare, avionul a lovit un stol de păsări, iar pentru siguranța pasagerilor piloții au renunțat la manevră, iar aeronava a fost redirecționată către aeroportul din Budapesta, unde a aterizat fără probleme.

Tot pe aeroportul de aici, din Cluj, s-a înregistrat și un al doilea incident, de această dată din cauza condițiilor meteo. Un avion venit din Instanbul nu a putut ateriza din cauza ninsorii și a stării pistei, iar după ce a survolat zonă aproximativ 30min, pilotul a decis redirecționarea aeronavei înapoi către Turcia, unde a ajuns în siguranță.

