Live TV

Video Indianul devenit erou după ce a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”

Data publicării:
vipan kumar-salvator fetita craiova
Vipan Kumar, cetățeanul indian care a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova. Foto: Captură video Digi24

Cetățeanul indian care a sărit în lacul înghețat din Parcul Nicolae Romanescu pentru a salva o fetiță de 5 ani căzută în apă a fost externat. Gestul său a fost răsplătit de oameni, aceștia mobilizându-se și strângând o sumă foarte mare de bani.

Vipan Kumar are 47 de ani și muncește în România de aproape doi ani. Curajul său a făcut diferența între viață și moarte. Bărbatul a reușit să o țină la suprafață pe copila de 5 ani mai bine de 20 de minute până când pompierii au ajuns la ei.

„Toți oamenii din România sunt foarte buni”, a spus el.

La ieșirea din spital, acesta a afirmat că în perioada următoare se va odihni și că are în plan să-și viziteze familia din India. El este tatăl unei fetițe de 8 ani.

„Am monitorizat pacientul, l-am evaluat biologic în mod repetat pentru a exclude posibile leziuni traumatice. Pacientul se externează clinic, biologic și din punct de vedere imagistic bine, echilibrat”, a spus Lucian Tudosan, medic rezident.

Pentru gestul său, Vipan Kumar a fost răsplătit. Administratorul firmei la care lucrează a anunțat că îi va face cadou vacanța în India, iar oamenii s-au mobilizat și au reușit să adune o sumă considerabilă.

Fetița de cinci ani este se află în continuare în spital. De asemenea, și tatăl copilei se află în stare bună. 

Amintim că momentele de groază au avut loc în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Fetița de 5 ani era în parc împreună cu părinții, iar într-un moment de neatenție a fugit cu sania spre lacul înghețat. Stratul de gheață a crăpat, iar aceasta a căzut în apă.

Tatăl acesteia a sărit în apă pentru a o salva, dar a rămas blocat în gheață. Singurul care a reușit să ajungă la copilă a fost Vipan Kumar.

Citește și:

Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
2
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
4
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oradea
Reacția primarului din Oradea, după atacurile PSD la Ilie Bolojan: „Diferenta față de Craiova: Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite”
incendiu craiova
Incendiu puternic în Craiova: o piață a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat locuitorii și compania Ford fără căldură
pompieri lac fetita
Indianul care a sărit în lacul înghețat ca să salveze o fetiță de 5 ani va fi făcut cetățean de onoare al Craiovei
barbat cu mainile pe calorifer
Craiovenii au rămas din nou fără căldură, după ce a apărut o nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a oraşului
Recomandările redacţiei
Parlamentul European.
Replica UE pentru Trump: Parlamentul European a suspendat ratificarea...
Untitled
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista...
Thule_AB,_Greenland_(39033264061)
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază...
nicusor dan 1
Nicușor Dan, prima reacție despre „Consiliul pentru Pace” al lui...
Ultimele știri
„Când negociem bilateral cu un hegemon, o facem dintr-o poziție de slăbiciune”. Premierul Canadei, discurs tranșant la Davos
Primarul din Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă. El a încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol
Germania va lua în considerare boicotarea Cupei Mondiale din SUA. Și nu doar ea: „Mi-e greu cred că ţările europene vor participa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4...
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar, adevărul ar fi altul
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
România, pe ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Experții contrazic...
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Ministrul Muncii anunță modificări la pensie în 2026. Care pensionari iau bani în plus? Vor fi 3 tranșe
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”