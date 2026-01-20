Cetățeanul indian care a sărit în lacul înghețat din Parcul Nicolae Romanescu pentru a salva o fetiță de 5 ani căzută în apă a fost externat. Gestul său a fost răsplătit de oameni, aceștia mobilizându-se și strângând o sumă foarte mare de bani.

Vipan Kumar are 47 de ani și muncește în România de aproape doi ani. Curajul său a făcut diferența între viață și moarte. Bărbatul a reușit să o țină la suprafață pe copila de 5 ani mai bine de 20 de minute până când pompierii au ajuns la ei.

„Toți oamenii din România sunt foarte buni”, a spus el.

La ieșirea din spital, acesta a afirmat că în perioada următoare se va odihni și că are în plan să-și viziteze familia din India. El este tatăl unei fetițe de 8 ani.

„Am monitorizat pacientul, l-am evaluat biologic în mod repetat pentru a exclude posibile leziuni traumatice. Pacientul se externează clinic, biologic și din punct de vedere imagistic bine, echilibrat”, a spus Lucian Tudosan, medic rezident.

Pentru gestul său, Vipan Kumar a fost răsplătit. Administratorul firmei la care lucrează a anunțat că îi va face cadou vacanța în India, iar oamenii s-au mobilizat și au reușit să adune o sumă considerabilă.

Fetița de cinci ani este se află în continuare în spital. De asemenea, și tatăl copilei se află în stare bună.

Amintim că momentele de groază au avut loc în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Fetița de 5 ani era în parc împreună cu părinții, iar într-un moment de neatenție a fugit cu sania spre lacul înghețat. Stratul de gheață a crăpat, iar aceasta a căzut în apă.

Tatăl acesteia a sărit în apă pentru a o salva, dar a rămas blocat în gheață. Singurul care a reușit să ajungă la copilă a fost Vipan Kumar.

Citește și:

Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar”

Editor : A.M.G.