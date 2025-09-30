De la micii contribuabili care vând lucruri personale pe platformele online și până la industria de videochat, cu toții au intrat acum în vizorul Fiscului. Inspectorii au găsit cel puțin 500 de persoane care activează în sectorul videochatului și au venituri nedeclarate de milioane de lei, anunță Digi24. ANAF încearcă să identifice metode alternative de plată prin care se încasează banii, doar că situația este extrem de complicată. „Cei din industria de videochat sau creatorii de conținut (...) au sediul undeva pe o insuliță legată de Canada, te duci cu bărcuța să le duci o notificare din partea noastră”, spune Cosmin Neculiță, șeful serviciului Antifraudă.

ANAF încearcă să urmărească orice tranzație care se face online, spune șeful Antifraudă - de la criptomonede, care sunt foarte greu de urmărit, până la industria de videochat și cea a influencerilor și creatorilor de conținut.

Însă Fiscul are o mare problemă, pentru că in fiecare din aceste sectoare banii sunt rulați nu prin tradiționalele conturi bancare, ci prin metode alternative de plată, inventate tot de români, dar care sunt mult mai greu de urmărit.

Șeful Serviciului Antifraudă spune că atât cei care fac videochat, cât și unii creatori de conținut „folosesc soluții alternative de plată. Paxum este cel mai bun exemplu. Au sediul undeva pe o insuliță legată de Canada, te duci cu bărcuța să le duci o notificare din partea noastră”, spune Cosmin Neculiță, potrivit Profit.ro.

În atenția ANAF sunt și cei care vând bunuri personale pe platformele de anunțuri online și obțin de acolo venituri de peste 10.000 de lei. Șeful Antifraudă spune că Fiscul a identificat o persoană care a vândut online, într-un an, haine de 300.000 de lei, fără să declare veniturile sau să plătească taxe.

