Video Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei: „Nu mai muşamalizaţi”

Data publicării:
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Foto: Inquam Photos/ Tudor Pana

Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat, vineri, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova.

„Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni care pun în pericol buna desfăşurare a intervenţiei”, a anunțat, vineri, Jandarmeria Bucureşti, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că, în urma acestor acţiuni un bărbat a fost extras din grup şi condus la secţia de poliţie, în vederea identificării şi luării măsurilor legale”.

„Reiterăm faptul că jandarmii sunt prezenţi pentru delimitarea şi securizarea zonei, sprijinind intervenţia pompierilor şi desfăşurarea măsurilor de protecţie pentru toţi cei implicaţi”, a mai transmis Jandarmeria.

Jandarmii recomandă cetăţenilor să evite apropierea de zona perimetrului afectat, să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să nu încerce sa intervină pe cont propriu şi să nu împiedice în niciun fel echipele de intervenţie.

Potrivit imaginilor distribuite pe reţelele sociale, bărbatul ridicat de jandarmi este influencerul Makaveli. El cere să nu fie muşamalizat cazul şi să se prezinte situaţia reală.

„Lăsaţi presa să intre, nu mai muşamalizaţi morţii! Avem imagini cu mâini căzute, cu picioare căzute”, susţine influencerul.

„Au murit oameni în România şi nimeni nu răspunde! Un Guvern de fătălăi”, a mai transmis influencerul.

O gravidă, printre persoanele decedate în explozia din Rahova. Care este starea victimelor transportate la spitale din București

Editor : Ș.R.

