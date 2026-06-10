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Exclusiv Informații exclusive din mega-procesul cu Pfizer. Alexandru Nazare: E cea mai mare daună la bugetul de stat. Ce variante are România

Carla Tănasie Data publicării:
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Nazare/ Facebook

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a declarat, într-un interviu exclusiv pentru Digi24, că cele 680 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească companiei Pfizer reprezintă cea mai mare daună la bugetul de stat. Discuțiile cu Pfizer au continuat în toată această perioadă. Compania a desemnat un reprezentant pentru negocieri, doar că ministrul Nazare a precizat că încă nu a venit de la instanța din Belgia motivarea pentru plata banilor. Din momentul în care vine, suma trebuie achitată în două luni, iar obiectivul este ca în cazul în care trebuie plătiți acești bani, Pfizer să accepte o eșalonare.

Întrebat dacă se așteaptă ca Pfizer să accepte mai degrabă plata banilor sau varianta de negociere, prin care să dea României medicamente, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a declarat că țara noastră „își dorește să obțină medicamente de care are nevoie în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie”.

„Această sumă trebuie plătită la două luni de la notificarea oficială. Astăzi, nu avem încă notificarea oficială, dar această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB, deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, sumă care nu va putea foarte ușor să fie acomodată în cheltuielile bugetare, în acest an, dat fiindcă nici n-a fost prognozată”, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul a mai precizat că dobânzile pe care România trebuie să le plătească zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro.

Plătim lunar 2,5 milioane de euro numai cu titlu de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit, pe care va fi foarte greu să o acomodăm”.

În legătură cu varianta eșalonării acestei sume, ministrul Nazare a afirmat că sunt mai multe scenarii în discuție.

„Evident că ipostaza în care n-am plăti toată suma odată ar fi o ipostază mult mai bună. De asemenea, au fost discuții la nivel tehnic cu Comisia Europeană. […] Este foarte important să existe un nivel de coordonare, în măsura în care comisia e dispusă să intervină pe un astfel de de dosar”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Editor : Ș.R.

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