Centrul Infotrafic recomandă ca şoferii să se informeze cu privire la starea drumului pe traseul pe care urmează să-l parcurgă, având în vedere că meteorologii anunţă, încă de vineri seară, ninsori, care pe alocuri pot fi abundente. Stratul de zăpadă va ajunge frecvent la 10 centimetri.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române recomandă ca pentru a avea o deplasare în siguranţă, în condiţiile în care la nivelul ţării este în vigoare o informare meteorologică care vizează precipitaţii mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabilă pentru judeţele din Moldova şi estul Transilvaniei, e important ca, înainte de a porni în călătorie, să vă informaţi cu privire la starea drumului pe traseul pe care urmează să-l parcurgeţi”, a transmis Centrul Infotrafic, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, vineri, la ora 19.00, traficul rutier se desfăşoară alternativ, pe un sens, pe DN 17A, în localitatea Suceviţa, judeţul Suceava, după ce un autotren a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare.

„Acţionează în zonă utilaje de deszăpezire pentru eliberarea carosabilului”, a transmis Centrul Infotrafic.

De asemenea, este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 50 de metri pe mai multe drumuri din judeţul Sălaj.

„Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto trebuie să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos.

Reamintim că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă”, au mai transmis poliţiştii.

Avertismentul meteorologilor

Meteorologii anunţă că, vineri, în jumătatea nordică a Moldovei şi estul Transilvaniei vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei şi se va depune strat de zăpadă (în medie de 4...8 cm).

„Din după-amiaza zilei de sâmbătă (28 noiembrie) va ninge şi în regiunile sudice, iar în Oltenia şi pe alocuri în sudul şi sud-vestul Munteniei se va depune strat de zăpadă cu grosimi variabile (în general de 5...10 cm şi izolat peste 15 cm)”, au transmis meteorologii.

Potrivit acestora, la munte va continua sa ningă şi îndeosebi în Carpaţii Meridionali se va depune strat de zăpadă în general de 5 ...10 cm.

„Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vor fi intensificări ale vântului la început în regiunile sud-estice, apoi şi în cele sudice şi în zona Carpaţilor de Curbură cu rafale în general de 50...70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol şi vizibilitate scăzută”, a transmis ANM.

Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a ţării, cu cele mai mici valori (în jurul a -10 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menţine negative în est, sud şi centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei şi în depresiuni (spre -6 grade).

Editor : B.E.