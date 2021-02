Inginerul dat afară după dezvăluirile de la Recorder, despre angajările la Apele Române: „Politicieni mici la instituții mari”

Scandalul de la Apele Române se lasă cu o demisie. Fosta chelneriţă angajată inginer la Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad a demisionat, scriu jurnaliștii de la Recorder. Ei au dezvăluit în urmă cu câteva zile că la departamentul care se ocupă de apărarea împotriva inundațiilor a fost angajată o tânără, Simona Iancu, care a fost patru ani chelneriță la un bar din Iași. Aceasta nu a reuşit să răspundă unor întrebări simple cum ar fi care este unitatea de măsură a debitului de apă, care este malul stâng sau malul drept. Însă, inginerul Gabi Musteață, cel care a fost sursa dezvăluirilor și al cărui post a fost desființat, va da compania în judecată.

„Inițial mi-au comunicat, așa cum era și în nota de fundamentare de la ANAR, că preiau și alte sarcini, pe lângă cele pe care le-am avut până atunci, adică sarcini privind activitățile de investiții și achiziții. Deci astea fiind preluate în plus. După care, după ce am avut obiecții cu privire la schimbarea actului adițional în sensul în care dumnealor doreau pe 30 de zile, iar eu am spus că nu este corect așa, mi-au comunicat că mi se desființează postul. Pentru mine a fost suspect, în condițiile în care trebuia să-mi dau semnătura și pe alte două probleme: cea a detașării și cea a investiției. Practic, semnalasem nereguli și plăți care trebuiau să fie făcute pentru un anumit constructor, lucrări care erau făcute în 2018 și plătite în 2020. Mie mi s-a părut ca un dar de Crăciun ținând cont că am semnalat nereguli și puteam să așteptăm până le corectam”, a declarat Gabi Musteață, fost director tehnic la Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, pentru Digi24.

„Am atacat în instanță această decizie. Urmează să se fixeze termen și să se judece. Să știți că sunt foarte mulți colegi care se împotrivesc în general cerințelor ăstea politice, trasate așa în mod ilegal. Sunt cazuri prin țară în care colegii au decis să lupte în felul lor și cu armele care le sunt la îndemână. În practică, rezumând, cred că discutăm de politiceni care văd instituțiile statului ca și trambulină politică și își urmăresc strict intereselor lor, mai puțin interesele angajaților și ale instituției. Asta este percepția mea sinceră, cu toate emoțiile care mă cuprind astăzi. Asta este concluzia: politicieni mici la instituții mari”, a completat fostul angajat de la Apele Române.

