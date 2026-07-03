Medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă tratamentul poate fi început doar la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă.

Reporter Digi24: Aveți, oare, "injecția pentru slăbit"?

Farmacistă: Avem. Ce concentrație vă interesează?

Reporter Digi24: Cel de 2,5 sau de 5.

Farmacistă: De 2,5 avem, da.

Reporter Digi24: Ideea este că eu nu am rețetă, pentru că nu stau în România și am doza de întreținere. Doar cea de întreținere o fac acum.

Farmacistă: Și nu aveți nicio rețetă mai veche?

Reporter Digi24: Nu. Eu stau în Anglia.

Altă farmacistă: V-am mai dat de la noi? Parcă vă știu. I-am mai dat!

Reporter Digi24: Da.

Farmacistă: Da? A, bine. 983 de lei și 30 de bani, de 2, 5.

Reporter Digi24: Cu cardul.



Farmacistă: Câte ace vă trebuiesc?

Reporter Digi24: Trei!

Discuția continuă firesc, iar farmacistele sunt curioase în privința rezultatelor tratamentului.

Farmacistă: Cât vă ajunge ăsta?

Reporter Digi24: O lună.

Farmacistă: A dat rezultate?

Reporter Digi24: Da.

Cealaltă farmacistă: Cât ați slăbit? Că arătați foarte bine, de asta vă întrebăm.

Reporter Digi24: Cam 15 kg am slăbit.

Desigur că jurnalistul care a filmat cu camera ascunsă nu a incălcat legea, și nu a cumpărat medicamentul oferit fără rețineri. Fenomenul nu se oprește însă la farmacii. Pe rețelele sociale există grupuri dedicate injecțiilor pentru slăbit.

Reporter Digi24: Încerc acum să iau legătura cu una dintre persoanele care mi-au scris pe rețelele sociale și mi-au spus că au de vâzare un astfel de medicament pentru slăbit. Alo, bună ziua!

Bună ziua!

Reporter Digi24: Mă auziți, oare?

Da...

Reporter Digi24: Mi-ați scris pe Facebook dumneavoastră, într-un grup dedicat pen-urilor pentru slăbit, dumneavoastră de cât aveți?

De 10 aveam...

Reporter Digi24: Numai bun, că știu că de 10 face.

Lăsați-mă până mâine, da?

Reporter Digi24: În regulă, puteți să îmi spuneți și prețul, eventual?

Deci, acesta de 10, mi se pare că 1.800.

Reporter Digi24: Și este sigilat?

Bineînțeles! Logic! Cu ace, cu tot. Nu...

Reporter Digi24: Și puteți să ne vedem în București?

Da, sigur că da!

A doua zi, femeia acceptă să se întâlnească cu reporterul pentru a vinde medicamentul. În timpul discuției explică și cum poate fi folosită rețeta altei persoane pentru a obține tratamentul.

Reporter Digi24: Cu dumneavoastră trebuie să mă văd?

Bună ziua! Ce faceți? Deci, sigur de 10 vrea?

Reporter Digi24: De 10.

Nu îi trebuie mai mic? Că eu ți-am adus și ace mai multe, de asta întreb.

Reporter Digi24: Eu nu prea mă pricep, eu știu de la ea, că face de 10.

Păi, nu, că îți spun eu ce trebuie să facă, totul, de la A la Z, dacă nu... sau mă suni! Știe să le facă? Bun, eu ți-am adus așa, opt ace, că zic, mă, poate femeia vrea să facă și mai puțin. Dacă nu, ți le iau, acele în plus.

Reporter Digi24: Dumneavoastră vă luați pe diabet rețetă, sau?

Prietena mea îl ia pe diabet, cu rețetă. Dar nu neapărat la diabet, la cei care au grăsime multă. Deci, pe astea le opresc eu.

Reporter Digi24: Și ea ia rețeta și dumneavoastră puteți să luați pe rețeta ei?

Da, mamă, te duci la farmacie și oricine poate să ia pe rețeta aia.

Reporter Digi24: Am înțeles. Ok. 800 de lei, ați spus?

Nu...1.900! 1.900, îți arăt bonul!

Reporter Digi24: Am înțeles 800.

Ok, nu. Mi-l opresc pentru mine, mi-l fac eu, nu-i problemă. De 800 de lei nici... Cum să fie 800 de lei?

Reporter Digi24: Păi, și cu cât?

1.900.



Reporter Digi24: Eu am înțeles 800, la telefon.

Ok. Lasă, mi-l opresc eu, și mi-l fac eu, da? Bine, la revedere! O zi bună!

Cazul nu este izolat. În grupurile dedicate acestor medicamente, numeroase persoane se oferă să le vândă. Printre produsele scoase la vânzare apar și unele marcat explicit ca nefiind destinate vânzării. Altlele sunt negociate direct în mesaje private.

Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. Automedicația sau cumpărarea din surse neautorizate poate avea consecințe grave.

„Este foarte important faptul că această medicație nu se procură din piață! Nu se procură de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt autorizate. De fapt, de pe niciun site, ca să fiu sinceră! Ci, pur li simplu, această medicație, pe baza recomandării medicale, adică este vorba despre o prescripție medicală și nimic altceva, mergi la farmacie, de unde îți ridici medicația

De ce e important lucrul acesta? Pentru că sunt o serie de produse contrafăcute, în mod special în spațiul virtual. Nu avem niciun control asupra acestora. Sunt, în general, medicamente care mimează medicamentul original, promite același lucru, în schimb, nu avem nicio garanție ce conține. De regulă, conțin arsenic, conțin praf de cretă, conțin tot felul de excipienți care, în loc să facă bine, cu siguranță vor face foarte mult rău”, explică conf. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar, specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Efectele, spun specialiștii, pot fi devastatoare. Chiar și atunci când medicamentul este autentic, administrarea fără supraveghere medicală poate provoca reacții adverse severe: insuficiență renală, insuficiență heptică, o serie de infecții destul de frecvente se datorează folosirii unor produse improprii, neautorizate. De cele mai multe ori însă, există persoane care consideră că știu mult mai bine cum să își administreze acest produs.

De altfel, cei care caută rezolvarea pe rețelele sociale, mărturisesc că uneori s-au lovit de efecte adverse majore. O persoană spune că a încercat injecțiile unei prietene, iar de atunci se simte rău. Alta - că a reușit să procure medicația fără rețetă, dar rezultatele întârzie să apară. Unii și-au creat planul de tratament cu inteligența artificială, alții au ajuns la urgență după ce au suferit consecințe extrem de agresive.

Tentația de a folosi tratamente ilegale pentru a slăbi este extrem de ridicată în România , pentru că și rata obezității este la fel de mare: peste două treimi dintre adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi.