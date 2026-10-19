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Înscrierile pentru Gala Green Report 2026, cele mai importante premii de mediu din România, continuă până la finalul lunii octombrie

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KV Gala Green Report Articol susținut de Gala Green Report
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Înscrierile pentru cea de-a șasea ediție a Galei Green Report, una dintre cele mai importante competiții dedicate proiectelor de mediu și sustenabilitate din România sunt deschise până la finalul lunii octombrie. Sub tema „The Ripple Effect”, ediția din 2026 va premia companiile, autoritățile, organizațiile și liderii care au implementat soluții locale cu impact real asupra mediului.

Gala Green Report își propune să aducă în prim-plan proiectele care nu se opresc la rezultatele imediate, ci generează efecte mai ample: schimbă procese, inspiră comunități, influențează industrii și creează modele care pot fi replicate..

Aceasta este ideea de la care pornește tema celei de-a șasea ediții a Galei Green Report, The Ripple Effect. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan proiectele, companiile, autoritățile și oamenii care transformă intențiile bune în acțiuni concrete și care demonstrează că soluțiile locale pot contribui la răspunsuri reale pentru provocările globale de mediu.

Inițiată de Green Report, publicație lider de 17 ani în România pe teme de mediu și sustenabilitate, Gala Green Report a devenit una dintre cele mai importante platforme de recunoaștere a performanței în domeniul sustenabilității. Evenimentul premiază proiectele care generează impact real, măsurabil și relevant, dar și capacitatea acestora de a inspira alte organizații, industrii și comunități.

„The Ripple Effect” vorbește despre momentul în care un proiect nu mai rămâne doar o inițiativă izolată, ci devine exemplu. Despre felul în care vizibilitatea poate amplifica impactul. Despre puterea unei recunoașteri publice de a duce mai departe o idee bună, către oameni și organizații care pot prelua, adapta sau multiplica schimbarea.

Gala Green Report 2026 invită companiile, autoritățile publice, organizațiile și inițiatorii de proiecte să înscrie soluțiile care au generat schimbare în domenii esențiale precum eficiență energetică, economie circulară, inovație de mediu, transport sustenabil, educație de mediu, conservarea patrimoniului natural, agri-food sau managementul resurselor.

De multe ori, impactul unui proiect nu se vede complet în momentul în care este implementat. El se construiește în timp, prin comportamente schimbate, procese îmbunătățite, oameni inspirați și modele replicate. Prin Gala Green Report, vrem să facem vizibile aceste efecte și să le ducem mai departe. Pentru că fiecare proiect bun poate deveni începutul unui nou val de schimbare”, declară Raluca Fișer, președinte Green Revolution

Înscrierile sunt deschise pentru următoarele categorii:
1. Excelență în finanțarea proiectelor de mediu
2. Excelență în eficiență energetică
3. Excelență în inovație de mediu
4. Excelență în administrația publică
5. Excelență în economie circulară
6. Excelență în campanii de mediu
7. Excelență în gestionarea consumului de apă
8. Excelență în transport sustenabil
9. Excelență în agri-food
10. Excelență în proiecte de conservare a patrimoniului natural
11. Excelență în educație de mediu

Gala Green Report nu caută doar proiecte mari, ci proiecte care au produs efecte reale. Inițiative care au schimbat procese, au redus consumul de resurse, au inspirat comunități, au introdus soluții inovatoare sau au creat modele de urmat.

Proiectele pot fi înscrise până la 31.10.2026, completând formularul disponibil pe: https://gala.green-report.ro/

Despre Green Report:
De 18 ani o publicație de mediu, Green Report a organizat aproape 50 conferințe pe probleme de mediu aflate pe agenda publica și este într-o căutare permanentă de soluții alături de cei mai relevanți oameni care pot face o diferența lucrând împreună: autorități, manageri, antreprenori, ONG-uri, experți.
Audiența Green Report include comisari europeni, autorități centrale și locale, reprezentanți la cel mai înalt nivel din mediul de afaceri, experți în mediu, asociații patronale, top ONG-uri de profil și mediul academic. Proiect sustinut de DIGI.

Editor : A.D.V.

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