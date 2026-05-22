Înșelăciuni prin SMS: O persoană fără permis şi fără maşină din Buzău, avertizată prin mesaj că a primit amendă pentru viteză

Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Buzău atrage atenţia cu privire la metoda de înşelăciune cu amenda rutieră prin SMS, după ce o persoană care nu deţine un autoturism şi nici permis de conducere valabil a fost avertizată prin telefon că radarele rutiere i-au înregistrat vehiculul rulând cu viteză excesivă, caz în care fie rezolvă situaţia, fie maşina i-ar putea fi reţinută.

Mesajul a fost trimis de pe un număr de telefon cu prefix străin, expeditorul „Ghişeul” înştiinţând destinatarul că este vorba despre o „Notificare privind aplicarea amenzii rutiere”.

„Vehiculul dumneavoastră a fost înregistrat la 15 aprilie 2026 de către echipamentele de supraveghere tehnică rutieră pentru încălcarea legii privind „conducere în exces de viteză”. Vă rugăm să faceţi faţă acestei situaţii în termen de 10 zile de la data primirii acestui aviz. În cazul neîndeplinirii termenului, veţi fi amendat cu o amendă şi vehiculul va fi reţinut temporar. Consultaţi imediat: http (...).”, se precizează în SMS.

Mesajul a fost făcut ulterior public pe o pagină de socializare.

„Nu am permis de conducere, dar primesc înştiinţare că am condus maşina cu viteză excesivă. Conducere în exces de viteză. În ce lume trăim?”, a scris pe Facebook femeia care a primit SMS-ul.

La nivelul IPJ Buzău a fost înregistrată o sesizare de înşelăciune cu amenda rutieră prin SMS, motiv pentru care autorităţile atrag atenţia că Poliţia Română nu transmite notificări pentru plata unor amenzi prin intermediul mesajelor de telefonie mobilă.

„Deşi la nivelul IPJ Buzău a fost înregistrată o singură sesizare de înşelăciune, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, privind sustragerea unor sume de bani din conturile bancare sub pretextul achitării unor sancţiuni la regimul rutier, poliţiştii vă sfătuiesc să fiţi precauţi. Poliţiştii vă recomandă: nu accesaţi link-urile primite prin mesaje nesolicitate, nu introduceţi datele dumneavoastră personale sau financiare pe site-urile neoficiale sau necunoscute, verificaţi cu atenţie adresa paginii web, nu trimiteţi mesaje sau bani în conturile indicate. Reamintim faptul că Poliţia Română nu transmite mesaje SMS prin care solicită efectuarea plăţii amenzilor sau furnizarea datelor bancare sau personale”, a transmis, pentru Agerpres, IPJ Buzău.

