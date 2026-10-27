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Ambasada Rusiei susține că România a acuzat „fără temei” Moscova de tentativa de sabotaj de la Carfil

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AMBASADA RUSIEI
Sediul Ambasadei Rusiei la București Foto: . Inquam Photos / Alexandru Busca
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După ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE în legătură cu tentativa de sabotaj de la fabrica de armament Carfil, misiunea diplomatică a publicat un comunicat de presă în care susține că „partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie”. Potrivit sursei citate, Vladimir Lipaev „a calificat tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea pentru incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră drept manifestări de cinism politic și ipocrizie”.

„La 27 octombrie, Ambasadorul Federației Ruse, Vladimir Lipaev, a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al României pentru o întrevedere, în cadrul căreia partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din Brașov. Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi. Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine”, susține Ambasada Rusiei în comunicatul citat.

Potrivit sursei, Lipaev ar fi îndemnat Bucureștiul „să nu atribuie Rusiei stilul și metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut”.

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Referitor la navele comerciale atacate în Marea Neagră, Lipaev susține că „tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea” ar fi „manifestări de cinism politic și ipocrizie”.

„Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de amenințări la adresa siguranței navigației în regiune este Ucraina și complicii săi, care îi furnizează armament. Mai mult decât atât, regimul de la Kiev nu numai că nu își dezminte crimele, ci se și mândrește cu acestea”, afirmă Ambasada rusă în comunicatul amintit.

Ambasadorul rus susține că, de la începutul anului, forțele armate ale Ucrainei ar fi vizat peste 250 de nave comerciale care operau în interesul operatorilor economici ruși, iar 28 de marinari și-ar fi pierdut viața. Sursa susține că niciuna dintre aceste nave nu ar fi transportat încărcături militare. „Cu toate acestea, nimeni din Occident, inclusiv România, nu a condamnat aceste atacuri”, mai afirmă sursa citată.

Ambasada Rusiei în România susține că Bucureștiul și-a manifestat „«îngrijorarea» abia atunci când livrările militare ilegale către regimul de la Kiev prin porturile de la Marea Neagră au fost blocate. Vladimir Lipaev a îndemnat partea română să conștientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO și al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea”.

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Editor : A.M.G.

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