Inspector de la Apele Române, prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită ca să „închidă ochii” la nereguli

Un inspector de la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, din cadrul Apelor Române, a fost prins în flagrant de procurorii DNA când primea 10.000 de lei mită de la reprezentantul unor firme. Banii ar fi fost ceruți pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde și pentru trecerea cu vederea a altor nereguli în urma controalelor. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit News.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie a transmis, marţi, că procurorii Serviciului Teritorial Constanţa al DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 7 septembrie 2026, faţă de inculpatul Cosmin-Ştefan Gearâp, inspector de specialitate în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (A.B.A.D.L.) - Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanţa, pentru luare de mită.

Potrivit procurorilor, în cursul lunii septembrie 2026, acesta ar fi pretins de la administratorul unor societăţi comerciale, în calitatea menţionată anterior, o sumă de bani în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de control, respectiv pentru „aplicarea unui regim sancţionator mai blând şi pentru neaplicarea altor sancţiuni contravenţionale”.

Probele arată că solicitarea sumei ar fi avut loc în contextul unor controale efectuate anterior la două societăţi comerciale administrate de aceeaşi persoană, inspectorul invocând, totodată, că administratorul ar fi făcut anumite amenajări pe un sector de plajă înainte de întocmirea procesului-verbal de predare-primire.

„La data de 7 septembrie 2026, inculpatul Gearâp Cosmin-Ştefan a primit de la administratorul societăţii comerciale suma de 10.000 de lei, împrejurare în care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, precizează DNA.

Procurorii anticorupţie menţionează că, pe timpul cât se află sub control judiciar, Gearâp trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu exercite funcţia de inspector de specialitate în domeniul gospodăririi apelor în cadrul ABADL, în exercitarea căreia a săvârşit faptele.

„Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Inculpatului i-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală”, mai arată sursa citată.

Editor : Ș.A.