Instalaţii cu uraniu sărăcit au fost găsite sub ruinele unei foste fabrici din Bucureşti. Poliţiştii au izolat zona

Mai multe instalaţii radiologice care conţin uraniu sărăcit au fost descoperite pe platforma unei foste fabrici de pe platforma Vulcan din Bucureşti. Polițiștii au izolat zona, iar containerele periculoase au fost ridicate de experţi.

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a sesizat Poliția Capitalei cu privire la faptul că pe platforma unei foste fabrici din sectorul 4, în urma demolării unei clădiri ce a aparţinut Nuclearmontaj SA, sub dărâmături au fost găsite mai multe instalaţii radiologice ce conţin uraniu sărăcit.

"În cursul zilei de 12 martie a.c., CNCAN a fost sesizat cu privire la existenta unui potential pericol urmare a demolarii unei cladiri de pe platforma fostei fabrici Vulcan, care adapostea 35 de instalatii radiologice industriale continand uraniu saracit, apartinand societatii Nuclearnomtaj S.A. – entitate autorizata CNCAN in lichidare.

O echipa CNCAN s-a deplasat la fata locului si, urmare a constatarii degradarii protectiei fizice a materialelor nucleare depozitate, a solicitat prezenta Politiei Romane pentru investigarea imprejurarilor care au condus la producerea acestui eveniment si asigurarea protectiei fizice a instalatiilor pana la finalizarea procesului de transfer al acestora la un depozit autorizat. (...)

In etapa de evacuare toate instalatiile nucleare au fost scoase din depozit si transferate in siguranta la IFIN-HH. In urma masurarii nivelului de contaminare a zonei, s-a constatat ca nu exista pericol radiologic pentru populatie si mediul inconjurator", se arată într-un comunicat CNCAN.

