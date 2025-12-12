Instanța a respins cererea fostului șef Romsilva: Teodor Țigan trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 100.000 de euro

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că instanța a respins acțiunea formulată de Teodor Țigan, director al Direcției Silvice Arad, și a menținut decizia de încetare a contractului său de muncă. Totodată, judecătorii au dispus ca acesta să restituie suma de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare încasat anterior. Decizia nu este definitivă.

Potrivit ministrului, Teodor Țigan a primit un bonus de pensionare de aproximativ 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva, în funcția de director al Direcției Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul.

„Decizia nu este definitivă. Felicitări avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar”, a transmis Diana Buzoianu.

Cazul a intrat și în atenția Direcției Naționale Anticorupție.

DNA a fost sesizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu situația lui Teodor Țigan, care s-a pensionat în 2023, a încasat bonusul de pensionare, iar ulterior a fost reangajat în cadrul Romsilva, potrivit unei investigații publicate în luna august.

Conform sursei citate, Teodor Țigan nu putea încasa prima de pensionare decât la încetarea contractului individual de muncă.

De asemenea, după încasarea bonusului, reangajarea ar fi fost posibilă doar prin concurs sau selecție, proceduri care, potrivit informațiilor publice de pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, nu ar fi avut loc.

Anterior, Teodor Țigan a dat în judecată Romsilva, după ce a fost concediat în luna martie de la Direcția Silvică Arad, înainte de expirarea contractului său de muncă, care era valabil până în luna iunie.

