Live TV

Instanța a respins cererea fostului șef Romsilva: Teodor Țigan trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 100.000 de euro

Data publicării:
471139673_1316647062675462_1883259664117010756_n
Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan. Sursa: Profimedia Images

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că instanța a respins acțiunea formulată de Teodor Țigan, director al Direcției Silvice Arad, și a menținut decizia de încetare a contractului său de muncă. Totodată, judecătorii au dispus ca acesta să restituie suma de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare încasat anterior. Decizia nu este definitivă.

Potrivit ministrului, Teodor Țigan a primit un bonus de pensionare de aproximativ 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva, în funcția de director al Direcției Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul.

„Decizia nu este definitivă. Felicitări avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar”, a transmis Diana Buzoianu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cazul a intrat și în atenția Direcției Naționale Anticorupție.

DNA a fost sesizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu situația lui Teodor Țigan, care s-a pensionat în 2023, a încasat bonusul de pensionare, iar ulterior a fost reangajat în cadrul Romsilva, potrivit unei investigații publicate în luna august.

Conform sursei citate, Teodor Țigan nu putea încasa prima de pensionare decât la încetarea contractului individual de muncă.

De asemenea, după încasarea bonusului, reangajarea ar fi fost posibilă doar prin concurs sau selecție, proceduri care, potrivit informațiilor publice de pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, nu ar fi avut loc.

Anterior, Teodor Țigan a dat în judecată Romsilva, după ce a fost concediat în luna martie de la Direcția Silvică Arad, înainte de expirarea contractului său de muncă, care era valabil până în luna iunie.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Digi Sport
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual
diana buzoianu la o sedinta
Criza apei din Prahova și Dâmbovița: ce spune Diana Buzoianu despre analizele DSP privind calitatea apei
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români fără apă și căldură”
rares hopinca in studioul digi24
Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2: Este cazul ca doamna ministru Buzoianu să plece. Trebuie să existe o răspundere politică
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară...
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Emisarul special al lui Putin amenință UE cu „consecințe extrem de...
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
„E timpul ca Europa să se reînarmeze: trebuie să creăm o bancă pentru...
Ultimele știri
Șeful Armatei SUA ar fi fost scos din negocierile de pace privind Ucraina de „paranoicul Hegseth”: „I s-a dat peste mână”
Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă amenință Venezuela cu războiul
Momentul în care un parașutist sportiv ajunge suspendat de coadă avionului, după ce parașuta i se deschide mult prea devreme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe...
US-NEWS-WEA-NYC-STORMS-NY
Dezastru în SUA și Canada din cauza inundațiilor. Peste o sută de mii de persoane au fost evacuate, iar zeci...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă lucrezi part-time sau cu salariul minim. Tabel explicat
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție