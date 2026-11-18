Zona seismică Vrancea a avut din nou activitate în cursul nopții de marți spre miercuri, când, la ora 02:48:55, s-a produs un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter. Cutremurul a fost simțit diferit de la o localitate la alta și chiar de la o clădire la alta. În timp ce unele persoane au perceput mișcări mai puternice ale clădirilor sau un balans prelungit, altele au simțit doar o vibrație ușoară sau nu au perceput deloc cutremurul. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) explică, într-o postare pe Facebook, de ce se întâmplă acest lucru.

Sistemul de alertare la cutremur al INCDFP (EWS – Earthquake Warning System) a estimat inițial, prin procesare automată, o magnitudine de 5,6 ML. Ulterior, parametrii evenimentului au fost reevaluați, fiind comunicată valoarea de 5,7 Ml.

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Cutremurul a fost simțit diferit de la o localitate la alta și chiar de la o clădire la alta. Intensitatea cu care este simțit un cutremur nu depinde exclusiv de magnitudinea acestuia. Magnitudinea exprimă mărimea unui cutremur și este direct legată de energia eliberată în timpul producerii acestuia, în timp ce intensitatea descrie efectele mișcării seismice într-un anumit loc și poate varia de la o localitate la alta, în funcție de distanța față de epicentru, adâncimea cutremurului, caracteristicile geologice ale terenului și comportamentul clădirilor.Astfel, același cutremur poate fi simțit cu intensități diferite, chiar și în localități aflate la distanțe relativ apropiate, scrie INFP.

Ce factori contribuie la aceste diferențe

𝐴𝑑𝑎̂𝑛𝑐𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑐𝑢𝑡𝑟𝑒𝑚𝑢𝑟𝑢𝑙. Cutremurele vrâncene de adâncime intermediară (60 - 200 km) au particularitatea de a putea fi simțite pe suprafețe geografice extinse, uneori la sute de kilometri de epicentru. Acest lucru este determinat de modul în care undele seismice se propagă prin structurile geologice din interiorul Pământului.

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡̦𝑎 𝑓𝑎𝑡̦𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑟, 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑠̦𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖. Energia eliberată în timpul unui cutremur nu se distribuie uniform în toate direcțiile. Structura geologică a regiunii influențează propagarea undelor seismice, astfel încât cutremurul poate fi simțit diferit, cu mișcări mai puternice, în anumite locații, chiar dacă se află și la distanțe mai mari de epicentru. Tipul de sol poate influența semnificativ mișcarea seismică. Depozitele sedimentare și solurile moi pot amplifica anumite componente ale mișcării, în timp ce terenurile stâncoase au, în general, un comportament diferit, care le poate atenua.

𝑇𝑖𝑝𝑢𝑙 𝑐𝑙𝑎̆𝑑𝑖𝑟𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑒𝑡𝑎𝑗𝑢𝑙 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑓𝑙𝑎̆ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒. Clădirile răspund diferit la mișcările seismice, în funcție de înălțime, structură, rigiditate și de caracteristicile dinamice. La etajele superioare, mișcarea de balans poate fi mai pronunțată, ceea ce explică de ce unele persoane au simțit cutremurul mai intens decât cele aflate la nivelurile inferioare.

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑡𝑟𝑒𝑚𝑢𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖. Evenimentul s-a produs în timpul nopții, când zgomotul ambiental este redus, iar majoritatea oamenilor se află în repaus. În aceste condiții, mișcările seismice pot fi percepute mai ușor, chiar și atunci când amplitudinea lor este relativ redusă.

De ce sistemul Android Earthquake Alerts al Google a afișat o magnitudine diferită de cea comunicată de INCDFP?

O altă întrebare apărută în urma cutremurului din această dimineață privește diferența dintre magnitudinea de 6,5 afișată în notificările sistemului Android Earthquake Alerts al Google și valorile estimate de INCDFP.

Această diferență poate fi explicată prin faptul că cele două sisteme utilizează tehnologii, surse de date și metode de calcul diferite.

Sistemul Android Earthquake Alerts utilizează accelerometrele integrate în telefoanele mobile pentru a identifica mișcări care pot fi asociate unui cutremur. Datele colectate de la mai multe telefoane mobile sunt procesate automat pentru detectarea evenimentului seismic și estimarea rapidă a parametrilor acestuia. Accelerometrele instalate pe aceste dispozitive sunt mai puțin performante decât echipamentele de monitorizare ale INDCFP.

INCDFP utilizează datele înregistrate de stațiile din Rețeaua Seismică Națională pentru a determina parametrii cutremurelor prin metode seismologice specifice. Primele estimări sunt obținute automat de la un anumit număr de stații, într-un interval foarte scurt, iar, ulterior, acestea sunt revizuite și analizate manual de către specialiști, pe baza datelor primite de la toate stațiile seismice care au înregistrat evenimentul seismic.

Rolul sistemelor de avertizare timpurie la cutremur

Sistemele de avertizare timpurie au ca obiectiv principal detectarea rapidă a unui cutremur și transmiterea unei avertizări înainte ca undele seismice cu potențial distructiv să ajungă în anumite zone.

Aceste sisteme nu prezic producerea cutremurelor, ci identificăevenimentele după declanșarea lor, utilizând primele informații disponibile pentru estimarea parametrilor. În acest context, estimările inițiale ale magnitudinii pot fi actualizate pe măsură ce sunt disponibile noi date.

Scopul principal al avertizării timpurii este transmiterea cât mai rapidă a informațiilor care pot permite populației și operatorilor de infrastructuri să adopte măsuri de protecție.

INCDFP recomandă publicului să consulte sursele oficiale pentru informații actualizate privind parametrii cutremurelor

Editor : M.C