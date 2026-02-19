Live TV

Întâlnire la Departamentul de Justiţie: Cătălin Predoiu, discuţii cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi

Predoiu Pam Bondi
Foto: Cătălin Predoiu Facebook

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit joi, la sediul Departamentului de Justiţie din Washington, cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi, ocazie cu care cei doi oficiali au evidenţiat cooperarea dintre structurile MAI şi agenţiile de aplicare a legii din Statele Unite.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, cu această ocazie au fost trecute în revistă cooperarea dintre structurile MAI şi agenţiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii dintre ministrul român şi conducerea FBI, agenţie care funcţionează în coordonarea DoJ.

„După întâlnirile de la FBI şi Oficiul Directorului Naţional pentru Informaţii, întâlnirea cu procurorul general Pamela Bondi continuă seria de contacte pe domeniul de competenţă al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului şi agenţiile americane de aplicare a legii şi comunitatea de informaţii. Aceste legături potenţează cooperarea, iar cooperarea creşte nivelul de eficienţă al MAI pentru protejarea cetăţenilor români şi a frontierelor României, domeniile principale de competenţă ale MAI”, a declarat Cătălin Predoiu, potrivit comunicatului.

 

